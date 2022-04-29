29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
29.04.2022
В майские праздники изменится расписание движения электричек на ЮУЖД
29.04.2022
Уралкуз одержал победу в чемпионате Челябинска по волейболу
29.04.2022
Ограничение движения в Челябинске
29.04.2022
ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт
29.04.2022
Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы
В майские праздники изменится расписание движения электричек на ЮУЖД
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
22.04.2022
Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписано на Южно-Уральской магистрали
16.04.2022
Железнодорожники навели чистоту в центре Челябинска
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022