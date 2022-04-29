В майские праздники изменится расписание движения электричек на ЮУЖД

В предстоящие выходные, три рабочих и праздничные дни, с первого по 11 мая, на Южно-Уральской железной дороге (Челябинская область) изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, электропоезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням) отменен 2, 3, 9 и 10 мая.

Электропоезд № 6048 Златоуст – Челябинск (отправление в 17:43) не будет курсировать первого и восьмого мая, а назначен третьего и 10 мая.

Маршрут поезда №6007/6008 сообщением Челябинск – Бишкиль (отправление в 08:45) будет продлен до станции Кисегач второго, третьего, девятого и 10 мая.

СПК просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.