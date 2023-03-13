В медсанчасти ММК открыли кардиоаритмологический центр и обновили регистратуру поликлиники

В медсанчасти Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) открылись обновленная регистратура поликлиники и кардиоаритмологический центр.

Красную ленту - в хирургическом корпусе - перерезали министр здравоохранения региона Агата Ткачева, глава Магнитогорска Сергей Бердников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Как отмечают в пресс-службе областного минздрава, в хирургическом корпусе заработало кардиологическое отделение №2, ставшее преемником кардиоаритмологического центра.

«В Челябинской области только два таких центра - в Челябинске и в Магнитогорске. Теперь жители южного куста Челябинской области получили возможность проходить лечение на современном оборудовании и в отличных условиях», - сказал Сергей Бердников.

В поликлинике внедрены новые технологии записи к врачам, открыт модернизированный рентген-кабинет.

«Сегодня осмотрели поликлинику, в которой применены принципы бережливого производства, - отметила Агата Ткачева. - И открыли уникальный центр, где проводятся и диспансерное наблюдение, и электрофизиологические исследования, и применяются хирургические методы лечения нарушений ритма сердца».