В мэрии Челябинска назвали самые актуальные проблемы, волнующие горожан

На сегодняшний день самыми актуальными для Челябинска проблемами являются нарушения правил очистки дорог от наледи и снега, ненадлежащее качество благоустройства общественных пространств и дорожного ремонта, подтопления.

К такому выводу пришли в администрации южноуральской столицы, проанализировав поступившие на прошлой неделе обращения граждан.

«Все 507 полученных обращений поставлены на контроль», - доложил на состоявшемся сегодня, 29-го марта, аппаратном совещании в мэрии Челябинска замглавы города Валерий Смирнов.

Чиновник доложил мэру Наталье Котовой, что в соответствии с ее поручением об усилении контроля за работой подрядных организаций по уборке и вывозу снега и мусора с улиц, тротуаров и из дворов управление организационной и контрольной работы в период с 22-го по 26-е марта провело выездные проверки в Металлургическом, Советском, Тракторозаводском, Ленинском и Центральном районах Челябинска.

«Были выявлены участки, находящиеся в ненадлежащем состоянии – с наледью на тротуарах, колейностью во дворах, свисающими сосульками», - отметил Валерий Смирнов.

По результатам объездов проверяющие подготовили фотоотчеты в адрес заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова.