В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта, что связано с проведением земляных работ по установке опор контактной сети.

С 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года на участке от здания №17 по ул. Черкасской (нечётная сторона) до улицы Калмыкова и от улицы Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона) будет проводиться частичное ограничение движения транспорта по крайней правой полосе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.