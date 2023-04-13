В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

В Миассе (Челябинская область) определены победители чемпионата Государственного ракетного центра имени Макеева по профессиональному мастерству.

Имена призеров, максимально проявивших свои знания, умения, навыки в компетенции «Инженерная графика CAD», были названы в торжественной обстановке. По традиции – победителей трое.

Участие в шестом чемпионате «Профессионалы ГРЦ» приняли 24 специалиста ракетного центра и 19 студентов Миасского филиала Южно-Уральского государственного университета. Кроме того, впервые проверить свои умения решились студенты первого курса политехнического факультета ЮУрГУ (Челябинск).

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», деловая программа была максимально приближена к конкурсным заданиям корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». Участники в течение недели выполняли конкурсные задания, посещали лекции и мастер-классы по теории решения изобретательских задач, обменивались мнениями на круглом столе «Перспективы развития проектов Совета молодых ученых и специалистов в АО «ГРЦ Макеева».

Оценивали результаты девять экспертов из числа специалистов предприятия. Как отметил главный эксперт шестого чемпионата, инженер-конструктор Сергей Киселев, все конкурсанты справились с заданиями и показали хороший уровень подготовки, а также проявили нетривиальный подход к решению задач.

«В этом году мы добавили нотку творчества в конкурсные задания. Так, например, предложили участникам самостоятельно выполнить сборку первого советского спутника, и большинство справились на ура», - рассказал Сергей Киселев.

По итогам оценки конкурсных заданий, победителем в студенческой секции признан студент пятого курса Миасского филиала ЮУрГУ Павел Носков, а победителем командного зачета студенческой секции стала команда электротехнического факультета Южно-Уральского госуниверситета.

В номинации «Молодые работники» лучше всех справился с конкурсным заданием инженер-конструктор Альберт Арсланов, в номинации «Профессионалы» кубок завоевал инженер-конструктор Никита Антипов.

Никита упорно шел к этой победе, не пропустив участие ни в одном из чемпионатов «Профессионалы ГРЦ».

«Участвовал в чемпионате с 2018 года. Для меня победа – это приятное дополнение к участию. Задания каждый год становятся все интереснее. Это прекрасная возможность узнать новое, не отрываясь от основной работы», - сказал Никита Антипов.

Для Альберта Арсланова это третий чемпионат. Молодой инженер отметил, что все участники были хорошо подготовлены, оттого борьба за кубок была еще более интересной.

Интересно, что в этом году на кубках впервые были нанесены имена победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ». Традиция будет продолжена, а потому у каждого из специалистов есть шанс войти в историю престижного конкурса.

«Я хочу поздравить победителей во всех секциях. Результаты свидетельствуют о высокой подготовке работников и студентов», – обратилась к участникам чемпионата заместитель генерального директора по персоналу – начальник кадровой службы Ирина Готман.