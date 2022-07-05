В Миассе иконописцы закончили роспись главного купола Богоявленского храма

В Миассе (Челябинская область) подошел к своему завершению масштабный и самый красивый этап проекта по преображению крупнейшего храма города - Богоявленского собора: группа мастеров во главе с иконописцем Александром Кетросаном расписали главный купол.

Как сообщает «Челябинская митрополия» в ВКонтакте, для росписи купола были использованы специальные краски на акриловой основе с добавлением кальцита. Они спокойно пропускают, принимают влагу, не задерживая ее внутри себя. За счет этого получается сухая поверхность, к которой меньше пристаёт копоть. Эти краски выдерживают и температурные перепады. В результате получается долговечный рисунок, который со временем не осыплется, и при повреждениях его сможет восстановить любой из иконописцев.

Как отмечает Александр Кетросан, проект и композиция были тщательно продуманы. Работал на одном дыхании. «Для нас, иконописцев, самое вредное - самомнение и гордыня. Нужно отгонять тщеславие, а помощи просить у Бога», - отмечает мастер.

Александр Кетросан - иконописец с 26-летним стажем. Первые уроки иконописи получил в мастерской Мирожского монастыря в Пскове. Его работы украшают также храмы в Ханты-Мансийском автономном округе и в Чувашии. В Челябинской области он расписывал храм в поселке Полетаево.

«Сейчас уже расписаны купол, паруса и главный алтарь. Рабочие монтируют леса для продолжения росписи подкупольный части, четверика. В результате где-то в сентябре будет расписана вся центральная часть храма. Это примерно две тысячи квадратных метров», - рассказал настоятель храма Богоявления в Миассе протоиерей Игорь Рысенко.

Отметим, росписи выполняются благодаря финансовой поддержке миасского автомобильного завода «Урал».