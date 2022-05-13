13.05.2022
Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего
13.05.2022
Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса
13.05.2022
«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян
13.05.2022
В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя
13.05.2022
Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур
13.05.2022
Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду
В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022