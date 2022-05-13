В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

В Миасском городском округе (Челябинская область) из-за непогоды отменили городской конкурс песни и строя.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями Городской конкурс песни и строя отменяется», - сообщили в администрации городского округа.

Традиционно в городском смотре песни и строя принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних специальных учреждений города.

В 2022 году XII Городской смотр песни и строя, посвященный 77-летию Великой Победы, должен был пройти изначально шестого мая. В нем планировали участие более 60 человек, 20 команд – от первоклассников до студентов средних специальных учебных заведений. Но в связи с прогнозируемым понижением температуры и возможными осадками конкурс перенесли на 13 мая. И в этот день конкурс не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Пока новая дата проведения мероприятия не озвучена. Но смотр все же состоится. И жюри, в состав которого входят профессиональные военные, оценит уровень строевой военно-спортивной подготовки, а также слаженность и качество исполнения песни в строю.

Украшением Смотра станут две песни в марше, исполненные общим строем команд под аккомпанемент муниципального духового оркестра (руководитель Заслуженный работник культуры России Владимир Калинин). Это песня Д. Тухманова на стихи В. Харитонова «День Победы» и песня М. Блантера на стихи М. Исаковского «Катюша». И, конечно же, никого не оставит равнодушным плац-парада на музыку песни В. Агапкина «Прощание славянки», отметили в мэрии.

Сегодня, 13 мая, и в выходные Челябинский Гидрометцентр прогнозирует местами небольшие дожди, в воскресенье – умеренные осадки и грозы. Температура воздуха днем плюс 14-19 градусов.