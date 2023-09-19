В Миассе намерены восстановить утраченную святыню

В северной части Миасса (Челябинская область) начинается возведение церкви в честь благоверного князя Александра Невского. Величественный собор имени святого уже был построен в городе в 1881 году, но в 1939 году его снесли. Теперь верующие хотят восстановить утраченную святыню, рассказали в Челябинской епархии.

«В нашем городе был величайший, красивый по своей архитектуре храм Александра Невского, но он был утрачен, разрушен. Имя Александра Невского было изгнано нашими предками, но сегодня мы очень нуждаемся в его возвращении, его молитвенном предстательстве о нашем городе», - отмечал благочинный Миасских церквей протоиерей Георгий Крецу.

На фундаменте снесенного храма был построен автомеханический техникум. Сейчас православным для строительства отдали землю напротив, площадью около 50 соток.

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в Миасском благочинии 30 апреля 2023 года установили крест на месте строительства храма, совершили пасхальное богослужение – утреню, а после него освятили крест.

«Район Машгородка несёт оборонный щит для нашей страны и поэтому необходимо вернуть утраченное и воздвигнуть храм в честь великого полководца. Да благословит Господь это благое начинание», – сказал в своей проповеди протоиерей Георгий Крецу.

За лето был засыпан искусственный котлован и работы продолжаются.

В сентябре возле стройплощадки собрались горожане, чтобы попросить помощи у небесного покровителя. Настоятель прихода иерей Макарий Шиповский совершил молебен под открытым небом. Вместе со священнослужителем помолились десятки верующих.