19.09.2023
В Миассе намерены восстановить утраченную святыню
19.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
19.09.2023
В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений
19.09.2023
Юные дзюдоисты сразились на челябинском татами в честь танкистов и бойцов СВО
19.09.2023
В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб
19.09.2023
В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына
В Миассе намерены восстановить утраченную святыню
14.08.2023
В понедельник у православных начался самый короткий, но строгий пост в году
07.08.2023
Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя
07.08.2023
Южноуральцы смогут увидеть в прямом эфире освящение храма в поселке Роза
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023