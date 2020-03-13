В Миассе закрыли на карантин класс в школе, где учится контактный по коронавирусу ученик

Закрыт на карантин один из девятых классов школы №10 Миасса (Челябинская область), где учится сын женщины, контактировавшей с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С сегодняшнего дня закрыли на карантин класс в миасской школе, где учится сын женщины, контактировавшей с заболевшим по коронавирусу, и отказавшейся от принудительной госпитализации, - рассказала Ирина Альфредовна. - Это была вынужденная мера, чтобы обезопасить других детей».

Как уточнили в пресс-службе администрации Миасса, класс отправлен на карантин с 13 марта до следующей пятницы, 20 марта. С 23 марта в этой школе начнутся каникулы и это позволит продлить период разобщения детей.

Напомним, жительница Миасса Лариса Я., 29 февраля вернулась из Италии. Пятого марта ей сообщили, что один из ее попутчиков заболел коронавирусной инфекцией. Женщине вручили постановление о необходимости самоизолироваться до 14 марта и сдать анализы. Но Лариса в поликлинику не пошла. Роспотребнадзор подал иск о принудительной госпитализации, но женщину, якобы, до сих пор не могут найти ни врачи, ни полиция.

Сын Ларисы учится в девятом классе в школе №10 Миасса.

По данным Роспотребнадзора региона, на территории Челябинской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV не выявлено. Под медицинским наблюдение в настоящий момент находятся 259 человек, в том числе 59 граждан КНР, 13 граждан Италии, один гражданин Ирана и 186 южноуральцев, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.