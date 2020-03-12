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Жительница Миасса, контактировавшая с заболевшим коронавирусом, продолжает скрываться

Общество
Сегодня, 10:01
Автор: 
Олеся Денисова

Жительница Миасса (Челябинская область), контактировавшая в самолете с больным коронавирусной инфекцией, продолжает скрываться от врачей и судебных приставов.

Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Женщина прилетела в аэропорт московский Шереметьево из Милана (Италия) 29 февраля. В момент перелета она контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией.

В связи с этим главный государственный санитарный врач по Миассу вынес постановление в отношении этой жительницы. Ей было предписано находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением, не покидать место проживания, а также пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию немедленно и на 10 день медицинского наблюдения. Постановление женщине было вручено под роспись пятого марта.

Однако, на следующий день она отказалась от сдачи анализов и не открыла дверь участковому терапевту. Тогда в отношении нее было вынесено второе постановление о госпитализации её для обследования в горбольницу №2 Миасса с шестого по 14 марта.

Однако, вручить этот документ женщине не удалось. Она не открыла дверь в квартиру сотрудникам территориального отдела Управления Роспотребназора, полиции и участковому терапевту.

Тогда главный санитарный врач города подал иск в суд о принудительной госпитализации. Женщина в суд не пришла, иск был удовлетворен. Но до сих пор решение суда не исполнено. К поиску женщины подключились сотрудники полиции, но и им пока не удалось с ней встретиться.

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Роспотребнадзор
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