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Фото: ПАО «Ростелеком»

В Москве объявили победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании. 

Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ. 

«Вместе с вами за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях. Проекты, которые приходят на конкурс со всей России, служат основой для цифровой трансформации общества. Каждый новый конкурс дает нам новые идеи для их дальнейшей реализации. Благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “Ростелеком” может воплощать в жизнь самые сложные проекты», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Вопрос задает журналист Анна Громова/Авторадио-Тюмень.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

«Для нас крайне важно, что конкурс и наша специальная номинация помогли привлечь внимание журналистов со всей России к темам цифровизации и умных городов. Решения Systeme Electric помогают людям и компаниям сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность и безопасность бизнеса, а главное, обеспечивать доступ к электроэнергии, который является базовой гуманитарной потребностью для каждого человека. В этом году мы трансформировались в российскую производственную компанию и видим свою основную задачу в локализации цифровых решений для технологического суверенитета нашей страны», — подчеркнул генеральный директор Systeme Electric Алексей Кашаев.

Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily; Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК; Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»; Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»; Сергей Половников — руководитель Content Review; Александр Янкевич — главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»; Наталия Деянова — заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям Systeme Electric; Кристина Быковская — руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric.

«Тема телекома и ИТ не такая простая, как может показаться со стороны. Журналисту требуется не только вникнуть в тему, пообщаться со специалистами, но и пойти дальше. Отрадно, что с каждым годом работы, подаваемые на конкурс, становятся более глубокими и проработанными. Региональная отраслевая журналистика, на мой взгляд, совершенно несправедливо игнорируется на федеральном уровне, и очень приятно, что “Ростелеком” проводит подобный конкурс. Он позволяет не только взглянуть со стороны на нашу индустрию, но и открывает новые имена. Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше качественных и интересных публикаций, репортажей и роликов», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Победителями федерального этапа конкурса в пяти номинациях стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место — Коваленко Артем, «Новый ЦОД лучше старых двух», журнал «Эксперт-Урал»;

2 место — Журавлева Ольга, «Жизнь в 3D», ИД «Липецкая газета»;

3 место — Афанасьев Евгений, «Квест с лопатой и сварочным аппаратом или Как варить оптику в метель», журнал IT-News+.

Номинация «Телевидение»:

1 место — Ефимова Эльвира, «IT-коровники в сибирской глубинке», телеканал «Енисей»;

2 место — Истратова Любовь, «Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип», ГТРК «Россия. Владимир»;

3 место — Талалай Екатерина, «Ближе к звездам: космофест "Восточный-2021"», Амурское областное телевидение.

Номинация «Радио и подкасты»:

1 место — Тверитнев Анатолий, «Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах?», аудиоподкаст «Нейро Английский»;

2 место — Черепок Антон, «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?», Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;

3 место — Романовская Дина, «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах», ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Борисова Кристина, «Школьник из Пскова разработал приложение “Электронный дневник”», Прессапарте/Pressaparte.ru;

2 место — Хромова Светлана, «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых», ИА «Пенза-Пресс»;

3 место — Мальцева Юлия, «Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести?», 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Волошинова Вера, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;

2 место — Анпилогова Анастасия, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;

3 место — Перфильев Никита, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Бондаревская Олеся, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Горбань Наталья, газета «Дело»).

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное “Шестое чувство”» (Кравченко Екатерина, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Кондратьева Матрена, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

*  *  *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнерам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, «Механотроника», DEKraft) и продолжает оказывать сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества.

В группу компаний Систэм Электрик входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), завод «ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

Систэм Электрик выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность» компания Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.

* * *

«Интерфакс» — крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель популярных на рынке аналитических систем СПАРК, СКАН, RuData, «Маркер», X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит «Интерфакс» — одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств. Клиентами «Интерфакса» являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.

 

 

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01.10.2022 14:09

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01.10.2022 10:41

В субботу в Челябинской области местами дожди, в воскресенье – без осадков

30.09.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

30.09.2022 18:48

Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30.09.2022 18:12

ВТБ упрощает получение кредитов наличными

30.09.2022 18:10

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

30.09.2022 17:54

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022 17:05

Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

30.09.2022 16:58

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 16:45

Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

30.09.2022 16:20

Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

30.09.2022 16:03

Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

30.09.2022 15:50

Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

30.09.2022 15:07

Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

30.09.2022 14:41

Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

30.09.2022 14:37

«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

30.09.2022 14:35

У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

30.09.2022 13:56

Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

30.09.2022 13:27

На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

30.09.2022 13:24

Дело о коровах

30.09.2022 12:37

Янус Путконен: «Во главе Европейского континента встанет Россия»

30.09.2022 12:36

В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России

30.09.2022 12:29

ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы

30.09.2022 12:15

На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели

30.09.2022 12:11

Стартует осенний призыв

30.09.2022 12:01

Полицейские Челябинска задержали угонщика-поджигателя

30.09.2022 11:55

Ремонт трамвайных путей в Челябинске не скажется на кошельках пассажиров

30.09.2022 11:49

Янус Путконен: «У республик Донбасса выбор простой: победа или смерть»

30.09.2022 11:40

Челябинский цинковый завод запускает программу социального туризма

30.09.2022 11:31

Митинг-концерт ограничит движение в Челябинске

30.09.2022 11:29

Любица Блашкова: «Для экономии газа словацких гимназистов отправят на каникулы»

30.09.2022 11:21

В Челябинске стартовал межвузовский проект «Успешный абитуриент»

30.09.2022 11:20

Очередное ограничение движения в Челябинске

30.09.2022 11:15

Челябинец угнал машину у своей знакомой, чтобы расплатиться с долгами

30.09.2022 11:05

ФСБ предупреждает сограждан об уголовной ответственности за шпионаж

30.09.2022 10:59

Янус Путконен: «Поставки вооружения Украине всё чаще перетекают в Европу»

30.09.2022 10:55

ММК объявил о старте кампании по бесплатной вакцинации работников от ОРВИ и гриппа

30.09.2022 10:47

ММК стал одним из победителей всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

30.09.2022 10:39

Янус Путконен: «Это было сделано ЦРУ, НАТО и Пентагоном»

30.09.2022 10:29

Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым

30.09.2022 10:21

На болотах «Зигальги» скоро можно будет собирать клюкву

30.09.2022 09:58

Молодежный театр приглашает маленьких челябинцев на премьеру «Кто украл орехи?»

30.09.2022 01:14

В Челябинской области расширили круг получателей пособия для семей с детьми с редкими заболеваниями

30.09.2022 00:51

Расширен перечень южноуральцев, имеющих право на допмеры поддержки в связи с проведением СВО

30.09.2022 00:32

Граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину, получат соцвыплаты в Челябинской области

29.09.2022 23:59

В Челябинской области семьи мобилизованных получат дополнительные выплаты

29.09.2022 23:39

С первого октября между Ашой и Уфой начнет курсировать «Ласточка»

29.09.2022 23:24

Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене

29.09.2022 23:10

В пятницу в Челябинской области сыро, ветрено, мокрый снег с дождем

29.09.2022 22:41

Дружба театров Озёрска и Верхнего Уфалея не знает границ

29.09.2022 22:34

Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)

29.09.2022 15:44

Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги

29.09.2022 15:14

Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш

29.09.2022 15:08

В России могут запретить продавать животных в зоомагазинах

29.09.2022 15:02

Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка

29.09.2022 14:48

В село Долговка пришел «Ростелеком»

29.09.2022 14:37

В Челябинской области начались антитеррористические учения

29.09.2022 14:30

В Москве прошёл праздник улиц Магнитогорской и Челябинской

29.09.2022 14:17

В Челябинске ожидается доброе событие осени от фонда «Родная»

29.09.2022 12:53

Замдиректора школы Челябинска испугалась звонка «полицейского» из Москвы и взяла кредит

29.09.2022 12:49

В Магнитогорске поддерживают IT компании

29.09.2022 12:44

Гол «пятой» точкой и долгожданная победа «Трактора»

29.09.2022 12:19

За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом

29.09.2022 12:04

В Челябинской области ввели новые налоговые льготы

29.09.2022 11:50

Пополнена казна Челябинской области и уточнены направления расходов

29.09.2022 11:24

«Уральская кузница» выбрала лучшего электромонтера

29.09.2022 11:21

В Челябинской области выросли цены на молоко, яйца, соль, масло и капусту

29.09.2022 11:20

Директора троицкого медицинского колледжа отправили в СИЗО

29.09.2022 11:10

В Челябинске почти все во всех социальных учреждениях запущено отопление