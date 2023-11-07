В Москве завершает свою работу экспозиция «Прикоснись к Челябинской области»

Сегодня, седьмого ноября, в центре Москвы завершает свою работу экспозиция «Прикоснись к Челябинской области». Выставка приурочена к 90-летию региона, которое будет отмечаться в 2024 году.

Экспозиция была открыта на третьей линии в главном универсальном магазине страны (ГУМа) 12 октября. На ней любой желающий мог познакомиться с природным, культурным и промышленным потенциалом края трех тысяч озер. В этом помогали интерактивные стенды, исторические арт-объекты и инсталляции с изображением ключевых точек притяжения региона.

На экспозиции можно было увидеть точную имитацию знаменитого упавшего на территорию региона метеорита (и даже прикоснуться к его частичке),

древнейшую в мире колесницу, обнаруженную при раскопках в Аркаиме,

а также клинки с гравюрами на стали, изготовленные оружейниками из Златоуста.

У всех жителей и гостей столицы была возможность виртуально осмотреть красоты и достопримечательности Южного Урала. Все фото выполнены в 3D-формате.

Тут же можно было оценить Челябинскую область и на вкус. В Bosco Cafe совместно с шеф-поварами Челябинска разработали специальное меню, в которое вошли традиционные блюда уральской кухни в современном исполнении с использованием локальных ингредиентов – грибов, ягод и трав.

Все желающие прямо на выставке принимали участие в викторине и проверяли свои знания о Челябинской области. Победители получали сувениры с символикой метеорита.

Продолжить свое знакомство с Челябинской областью жители и гости Москвы смогут на Международной выставке-форуме «Россия», которая начала свою работу четвертого ноября на территории ВДНХ.

Ежегодно на Южный Урал приезжают миллионы российских туристов. Их ждут национальные парки и природные тропы, целебные воды тысяч озер, впечатляющие площадки промышленных предприятий и увлекательные памятники культуры, истории и археологии. Каждый гость региона сможет найти для себя идеальный формат отдыха - активный туризм, познавательные экскурсии или просто общение с природой.

«Мы всех с огромным удовольствием ждем в Челябинской области, для чего активно развиваем туристический потенциал нашего региона», - заверил губернатор Алексей Текслер.