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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» 11 ноября состоится премьера трагикомедии «Райски
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07.11.2023

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Пекинской
Челябинская область
Международная выставка-форум «Россия»
ВДНХ
Федерация
07.11.2023 13:58
Фото: Международная выставка-форум «Россия»

Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Первые посетители международной выставки-форума «Россия», открывшейся в Москве на территории ВДНХ, оставляют восторженные отзывы об увиденном, услышанном и распробованном. Здесь можно оказаться внутри действующего вулкана, подружиться с первым российским андроидом, испытать все возможные виды современного транспорта, полетать на воздушном шаре, отправиться в космос, попробовать все самое вкусное, узнать все самое современное и интересное.

Выставка открылась в День народного единства. Лучшие достижения страны собраны в 131 экспозицию. Каждый желающий сможет прикоснуться к современной науке, культуре и новым технологиям России, увидеть будущее страны через её настоящее и прошлое.

В первый день работы выставки-форума распахнули свои двери экспозиции всех 89 регионов нашей страны, в том числе Челябинской области, а также стенды министерств, крупнейших компаний и дружественных стран. В этот день выставку посетили почти 190 тысяч человек (вместимость стадиона «Лужники» – около 77 тысяч человек).

Стенды регионов Уральского федерального округа располагаются в павильоне 75B. Челябинская область разместила на своем стенде несколько интерактивных зон, которые в доступной и познавательной форме рассказывают о достижениях региона в промышленности, сельском хозяйстве, атомной отрасли, науке, туризме и спорте.

На экспозиции Челябинской области можно покачаться на качелях с иммерсивным эффектом, поиграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», попытаться вместе с верблюдом поймать падающие макароны, рассмотреть в деталях 3D-модели троллейбуса, трамвая и арктического автобуса за транспарентными экранами. Самые маленькие гости помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте, их также привлекают раскраски и настольные игры.

В региональном мерче также представлены игрушечные верблюды, сувенирные валенки от фабрики «Кусиночка» (Куса), аромосвечи с запахами таежного леса и степей, футболки с принтами «Челябинская область начинается с человека», «Влюблен в Челябинскую область» и многое другое. За участие в викторинах и активностях на стенде региона можно получить открытки с самыми невероятными южноуральскими видами. Для гостей подготовлены и необычные подарки - медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита, которые изготовлены златоустовскими оружейниками.

В павильоне №71 «Умные финансы» гости смогут узнать всё об инновационных финансовых решениях и эволюции рынка. В павильоне есть тематическая зона Центра Биометрических Технологий (ЦБТ). В ней рассказывают об истории биометрии в России, действующих и будущих высокотехнологичных сервисах, преимуществах регистрации в Единой биометрической системе. А скоро гости выставки смогут заработать игровые цифровые рубли с помощью технологии распознавания лица и обменять их на сувениры. Самые продвинутые протестируют на себе биоэквайринг – сервис оплаты покупок одним взглядом.

В павильонах «Дом молодёжи» и «Первые в России - стране возможностей» погрузят в возможности и достижения молодых россиян. В десятках комнат павильона № 55 собраны проекты по карьере, самореализации, развитию талантов, формированию сообществ.

Максимум полезной и познавательной информации ждет детей и родителей в павильоне № 57 (Исторический парк «Россия – моя история»). «Мы всех приглашаем посетить «город детства». В павильоне № 57 каждый может найти для себя что-то интересное, познакомиться, как работает в школе «Кванториум», узнать больше о наших лучших в мире федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», «Алые паруса», узнать много нового о системе образования и тех возможностях, которые она открывает для детей», – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ключевые достижения и основные векторы развития национальной системы здравоохранения представлены на масштабной экспозиции «На службе здоровья!».

Самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный истории ядерной эпохи, открыт в павильоне ВДНХ «АТОМ».

В павильоне Минпромторга открылась выставка «Сделано нами». Новая экспозиция рассказывает о том, как устроена промышленность в нашей стране. Познакомившись с историей индустрии, здесь также можно примерить на себя профессию с помощью фотозон и оставить послание на стене пожеланий.

На других экспозициях выставки можно будет сесть за штурвал самолёта или поднять в воздух вертолёт, пролететь над Байкалом, покататься на сапе проплыть по притоку Енисея - реке Мане, прокатиться по красноярским лесным и горным тропам на велосипеде, а затем посидеть и в кабине настоящего баги «Чаборз» или за рулем виртуальной машины прокатиться по астраханским барханам. Можно поплавать на ледоколе «Ямал», покататься на лыжах или совершить речной сплав на каноэ.

На выставке работает экспозиция «Есть своё!», посвящённая развитию агропромышленного комплекса России и её сельских территорий, а также достижениям в сфере экспорта продовольствия. На ВДНХ появился прототип современной деревни - «Ново-Простоквашино». Здесь есть вся необходимая инфраструктура — пространства для отдыха и развлечений, зона любительской рыбалки, своя школа и детский сад, поликлиника, животноводческая ферма, теплица и даже агрохолдинг «Печкино», в который можно устроиться на работу.

Гости деревни могут пройти квесты «Я хочу жить и работать в деревне» и «Я хочу стать фермером», пообщаться с альпака, овечками, оленем и другими животными, принять участие в мастер-классах по сыроделию и хлебопечению или с помощью симулятора океанского балкера почувствовать себя капитаном судна, перевозящего продукцию АПК в дальние страны. А ещё в местном парке культуры и отдыха можно попробовать вкуснейшие пышки, пончики, беляши и напитки из дикоросов по специальным ценам или послушать живую музыку.

В павильоне №51 представлены интерактивные экспозиции «Зерно» и «Экспорт». В павильоне «Пчеловодство» демонстрируют процессы производства и контроля качества мёда, породы пчёл и многое другое. Также для гостей проводятся дегустации пчеловодческой продукции из разных регионов России.

В павильоне «Главвино» расскажут всё о развитии виноградарства и виноделия в нашей стране, основных регионах производства, нюансах выращивания и переработки винограда.

Об отечественном коневодстве посетители выставки смогут узнать сразу в двух павильонах Центра национальных конных традиций. В Демонстрационной конюшне познакомят с различными породами лошадей и правилами их содержания.

В каждой из локаций гостей ждут приятные подарки. А чтобы получить суперприз, нужно пройти маршрут Большого квеста, включающий все точки, кроме павильона «Главвино». Это можно сделать в любом порядке и необязательно за один раз. Главное – успеть до 12 апреля.

В павильоне «Макет Москвы» можно отправиться в захватывающее путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением на VR-аттракционе «Полёт над макетом Москвы». Для посетителей подготовили акустическое шоу «Говорит Москва» - звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском спуске.

В павильоне E на экспозиции РЖД подготовлены квесты, фотозоны, макет салона вагона СВ. Можно с помощью VR-очков и мобильных устройств погрузиться в виртуальную реальность. Например, прогуляться по Витебскому вокзалу конца 21 века. Персонаж популярного мультфильма – Фиксик - расскажет детям на понятном «фиксиковом» языке о том, как работает железная дорога и даже про квантовые технологии. Можно оказаться в кабине «Ласточки» - разобраться в управлении поможет инструктор. Для желающих попробовать себя в качестве настоящего железнодорожника подготовлена виртуальная игра «Сортировочная горка». На экспозиции открыта приёмная Деда Мороза. Она закончит работу в январе.

На экспозиции МЧС России можно увидеть раритетные модели авто, защитные костюмы, средства спасения, боевую одежду и многое другое.

На экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» самых маленьких гостей и их родителей ждет: географическая игра «Путешествие по России», мастер-класс и конкурс рисунков, для гостей чуть постарше - профориентационная игра, кинопоказ и многое другое.

В рамках выставки на ВДНХ стартовал юбилейный 50-й фестиваль «Гастрономическая карта России», который продлится до 12 апреля 2024 года. Гостей познакомят с кулинарными и культурными традициями разных народов нашей страны, представят ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки.

Международная выставка-форум «Россия» открылась четвертого ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Часы работы: вторник - четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник — выходной день. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте выставки.

Автор: Любовь Юрина
Челябинская область
Международная выставка-форум «Россия»
ВДНХ
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Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области

04.11.2023 11:26

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

04.11.2023 11:20

Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

03.11.2023 17:50

Челябинская область уже вовсю отмечает День народного единства

03.11.2023 17:18

Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны

03.11.2023 17:10

Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына

03.11.2023 17:07

Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства

03.11.2023 16:41

Забрала брата и ушла из дома: поиски исчезнувшей семилетней девочки из Челябинска в новом выпуске проекта «Вернувшиеся» на ТВ-3

03.11.2023 16:33

В выходные в Челябинской области установится сухая погода со знаком «плюс»

03.11.2023 16:31

Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года

03.11.2023 15:55

В семи городах Челябинской области наступит режим «черного неба»

03.11.2023 15:47

Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников

03.11.2023 15:43

Челябинцы вошли в историю советской фотографии

03.11.2023 15:38

Брединский хлеб, молоко от чебаркульских коров и благоустройство по-кизильски

03.11.2023 15:32

В фестивале «Хворостовский» принял участие солист челябинского оперного театра

03.11.2023 15:08

Челябинских водителей предупредили о затрудненном движении на Энтузиастов – Витебской

03.11.2023 14:12

Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули

03.11.2023 13:29

Копейск будет обслуживать общественный транспорт только регулируемого тарифа

03.11.2023 13:19

Какой популярный маршрут грузоперевозок из России в СНГ

03.11.2023 12:59

Шаман исполнит в Челябинске свои самые патриотичные хиты

03.11.2023 12:41

Коркинские студенты посвятили народам России шедевры национальных кухонь и яркие творческие номера

03.11.2023 12:04

В Челябинске 4 декабря в ДК ЖД состоится большой концерт группы «Любэ» — «Родина- мать»

03.11.2023 11:42

УФСБ Челябинской области пресекло попытку москвича наладить поставку за пределы РФ военной продукции

03.11.2023 11:17

В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута

03.11.2023 11:12

Военный медик из Челябинска не может получить статус ветерана СВО

03.11.2023 11:05

Челябинцы стали серебряными призерами чемпионата мира по шахбоксу

03.11.2023 10:59

Известное челябинское предприятие продавало вяленую рыбу с кишечными палочками

03.11.2023 10:29

Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области

03.11.2023 10:01

Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи

03.11.2023 09:39

Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке

03.11.2023 09:28

ММК расширил применение VR-технологий в обучении сотрудников

03.11.2023 09:19

В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам

02.11.2023 17:56

В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии

02.11.2023 17:07

Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель

02.11.2023 16:21

Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»

02.11.2023 15:38

«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области

02.11.2023 15:10

Пятница в Челябинской области обещает быть довольно теплой и слегка дождливой

02.11.2023 14:25

Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет

02.11.2023 14:24

Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле

02.11.2023 13:52

Вячеслав Володин интересуется мнением россиян о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова

02.11.2023 13:27

«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие

02.11.2023 13:11

Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ

02.11.2023 12:58

Ко Дню народного единства жителей Челябинска познакомят с национальной музыкой Южного Урала

02.11.2023 12:53

Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)

02.11.2023 12:22

В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина

02.11.2023 12:10

Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России

02.11.2023 12:02

Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики

02.11.2023 11:58

Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»

02.11.2023 11:54

Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда

02.11.2023 11:28

В Челябинске сильно задержали рейс в Египет, в аэропорт выехали сотрудники прокуратуры

02.11.2023 11:20

По улицам Магнитогорска скитается напуганный козел

02.11.2023 11:08

Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске

02.11.2023 10:36

Страшный пожар на ферме в Агаповском районе унес жизнь работника и сотен животных

02.11.2023 10:21

Родителей в Челябинской области стали реже лишать прав в отношении детей

02.11.2023 09:51

Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»

02.11.2023 09:25

В Челябинской области назвали самые популярные и редкие имена октября

02.11.2023 09:17

На железнодорожном вокзале Магнитогорска появился уголок советского прошлого

01.11.2023 21:09

Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)

01.11.2023 17:38

В Челябинске стартуют новые мероприятия для незрячих и слабовидящих

01.11.2023 17:25

В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал

01.11.2023 16:58

Проверку по факту ДТП с микроавтобусом рядом со Степным проводит СКР

01.11.2023 16:39

На трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись грузовики, есть пострадавший

01.11.2023 16:06

Бюджет 2024 года в Челябинской области сохранит социальную направленность