Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Первые посетители международной выставки-форума «Россия», открывшейся в Москве на территории ВДНХ, оставляют восторженные отзывы об увиденном, услышанном и распробованном. Здесь можно оказаться внутри действующего вулкана, подружиться с первым российским андроидом, испытать все возможные виды современного транспорта, полетать на воздушном шаре, отправиться в космос, попробовать все самое вкусное, узнать все самое современное и интересное.

Выставка открылась в День народного единства. Лучшие достижения страны собраны в 131 экспозицию. Каждый желающий сможет прикоснуться к современной науке, культуре и новым технологиям России, увидеть будущее страны через её настоящее и прошлое.

В первый день работы выставки-форума распахнули свои двери экспозиции всех 89 регионов нашей страны, в том числе Челябинской области, а также стенды министерств, крупнейших компаний и дружественных стран. В этот день выставку посетили почти 190 тысяч человек (вместимость стадиона «Лужники» – около 77 тысяч человек).

Стенды регионов Уральского федерального округа располагаются в павильоне 75B. Челябинская область разместила на своем стенде несколько интерактивных зон, которые в доступной и познавательной форме рассказывают о достижениях региона в промышленности, сельском хозяйстве, атомной отрасли, науке, туризме и спорте.

На экспозиции Челябинской области можно покачаться на качелях с иммерсивным эффектом, поиграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», попытаться вместе с верблюдом поймать падающие макароны, рассмотреть в деталях 3D-модели троллейбуса, трамвая и арктического автобуса за транспарентными экранами. Самые маленькие гости помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте, их также привлекают раскраски и настольные игры.

В региональном мерче также представлены игрушечные верблюды, сувенирные валенки от фабрики «Кусиночка» (Куса), аромосвечи с запахами таежного леса и степей, футболки с принтами «Челябинская область начинается с человека», «Влюблен в Челябинскую область» и многое другое. За участие в викторинах и активностях на стенде региона можно получить открытки с самыми невероятными южноуральскими видами. Для гостей подготовлены и необычные подарки - медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита, которые изготовлены златоустовскими оружейниками.

В павильоне №71 «Умные финансы» гости смогут узнать всё об инновационных финансовых решениях и эволюции рынка. В павильоне есть тематическая зона Центра Биометрических Технологий (ЦБТ). В ней рассказывают об истории биометрии в России, действующих и будущих высокотехнологичных сервисах, преимуществах регистрации в Единой биометрической системе. А скоро гости выставки смогут заработать игровые цифровые рубли с помощью технологии распознавания лица и обменять их на сувениры. Самые продвинутые протестируют на себе биоэквайринг – сервис оплаты покупок одним взглядом.

В павильонах «Дом молодёжи» и «Первые в России - стране возможностей» погрузят в возможности и достижения молодых россиян. В десятках комнат павильона № 55 собраны проекты по карьере, самореализации, развитию талантов, формированию сообществ.

Максимум полезной и познавательной информации ждет детей и родителей в павильоне № 57 (Исторический парк «Россия – моя история»). «Мы всех приглашаем посетить «город детства». В павильоне № 57 каждый может найти для себя что-то интересное, познакомиться, как работает в школе «Кванториум», узнать больше о наших лучших в мире федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», «Алые паруса», узнать много нового о системе образования и тех возможностях, которые она открывает для детей», – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ключевые достижения и основные векторы развития национальной системы здравоохранения представлены на масштабной экспозиции «На службе здоровья!».

Самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный истории ядерной эпохи, открыт в павильоне ВДНХ «АТОМ».

В павильоне Минпромторга открылась выставка «Сделано нами». Новая экспозиция рассказывает о том, как устроена промышленность в нашей стране. Познакомившись с историей индустрии, здесь также можно примерить на себя профессию с помощью фотозон и оставить послание на стене пожеланий.

На других экспозициях выставки можно будет сесть за штурвал самолёта или поднять в воздух вертолёт, пролететь над Байкалом, покататься на сапе проплыть по притоку Енисея - реке Мане, прокатиться по красноярским лесным и горным тропам на велосипеде, а затем посидеть и в кабине настоящего баги «Чаборз» или за рулем виртуальной машины прокатиться по астраханским барханам. Можно поплавать на ледоколе «Ямал», покататься на лыжах или совершить речной сплав на каноэ.

На выставке работает экспозиция «Есть своё!», посвящённая развитию агропромышленного комплекса России и её сельских территорий, а также достижениям в сфере экспорта продовольствия. На ВДНХ появился прототип современной деревни - «Ново-Простоквашино». Здесь есть вся необходимая инфраструктура — пространства для отдыха и развлечений, зона любительской рыбалки, своя школа и детский сад, поликлиника, животноводческая ферма, теплица и даже агрохолдинг «Печкино», в который можно устроиться на работу.

Гости деревни могут пройти квесты «Я хочу жить и работать в деревне» и «Я хочу стать фермером», пообщаться с альпака, овечками, оленем и другими животными, принять участие в мастер-классах по сыроделию и хлебопечению или с помощью симулятора океанского балкера почувствовать себя капитаном судна, перевозящего продукцию АПК в дальние страны. А ещё в местном парке культуры и отдыха можно попробовать вкуснейшие пышки, пончики, беляши и напитки из дикоросов по специальным ценам или послушать живую музыку.

В павильоне №51 представлены интерактивные экспозиции «Зерно» и «Экспорт». В павильоне «Пчеловодство» демонстрируют процессы производства и контроля качества мёда, породы пчёл и многое другое. Также для гостей проводятся дегустации пчеловодческой продукции из разных регионов России.

В павильоне «Главвино» расскажут всё о развитии виноградарства и виноделия в нашей стране, основных регионах производства, нюансах выращивания и переработки винограда.

Об отечественном коневодстве посетители выставки смогут узнать сразу в двух павильонах Центра национальных конных традиций. В Демонстрационной конюшне познакомят с различными породами лошадей и правилами их содержания.

В каждой из локаций гостей ждут приятные подарки. А чтобы получить суперприз, нужно пройти маршрут Большого квеста, включающий все точки, кроме павильона «Главвино». Это можно сделать в любом порядке и необязательно за один раз. Главное – успеть до 12 апреля.

В павильоне «Макет Москвы» можно отправиться в захватывающее путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением на VR-аттракционе «Полёт над макетом Москвы». Для посетителей подготовили акустическое шоу «Говорит Москва» - звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском спуске.

В павильоне E на экспозиции РЖД подготовлены квесты, фотозоны, макет салона вагона СВ. Можно с помощью VR-очков и мобильных устройств погрузиться в виртуальную реальность. Например, прогуляться по Витебскому вокзалу конца 21 века. Персонаж популярного мультфильма – Фиксик - расскажет детям на понятном «фиксиковом» языке о том, как работает железная дорога и даже про квантовые технологии. Можно оказаться в кабине «Ласточки» - разобраться в управлении поможет инструктор. Для желающих попробовать себя в качестве настоящего железнодорожника подготовлена виртуальная игра «Сортировочная горка». На экспозиции открыта приёмная Деда Мороза. Она закончит работу в январе.

На экспозиции МЧС России можно увидеть раритетные модели авто, защитные костюмы, средства спасения, боевую одежду и многое другое.

На экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» самых маленьких гостей и их родителей ждет: географическая игра «Путешествие по России», мастер-класс и конкурс рисунков, для гостей чуть постарше - профориентационная игра, кинопоказ и многое другое.

В рамках выставки на ВДНХ стартовал юбилейный 50-й фестиваль «Гастрономическая карта России», который продлится до 12 апреля 2024 года. Гостей познакомят с кулинарными и культурными традициями разных народов нашей страны, представят ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки.

Международная выставка-форум «Россия» открылась четвертого ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Часы работы: вторник - четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник — выходной день. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте выставки.