В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

В эту среду, 08 июня, за один день до официальной премьеры, в Мягком кинотеатре Мегаполис прошел предпремьерный показ российской комедии «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях.

С 09 июня вы можете увидеть этот фильм во всех Мягких кинотеатрах Челябинска.

«Молодой человек» расскажет о проблемах нынешних 30-летних людей. Тех кто переживает конфликт установок, когда вдруг оказывается, что то, что им внушали с детства (получишь медальный аттестат и красный диплом - найдешь хорошую работу) совсем неактуально в современной реальности.

Ждём Вас в Мягких кинотеатрах. Билеты уже в продаже!

Актуальное расписание в Мягком кинотеатре Мегаполис: https://mega.comfortkino.ru/film/molodoy-chelovek

Актуальное расписание в Мягком кинотеатре Алмаз: https://almaz.comfortkino.ru/film/molodoy-chelovek

Актуальное расписание в Мягком кинотеатре Фокус: https://fokus.comfortkino.ru/film/molodoy-chelovek