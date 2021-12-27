В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. Круглосуточные отделения возобновят работу первого января в десять часов утра.

Первое, второе и седьмое января для почтовиков станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

В остальные праздничные дни все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.