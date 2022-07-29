В новолуние в библиотеке челябинцы учились загадывать желание

Вчера, 28 июля, в Челябинске в библиотеке №22 провели мастер-класс по созданию карты желаний. Гостям поведали о всех тонкостях оформления и принципах составления карты, чтобы загаданное ими наверняка сбылось. Также можно было поучаствовать в акции «Отправь желание в космос», написав на бумажке пожелание и опустив его в специальную коробочку.

Именно в этот день было новолуние – идеальное время для подобного занятия. Следующей подходящей датой для составления карты будет двадцать второе января, время второго новолуния после зимнего солнцестояния, что совпадает с Китайским Новым годом.

Карту можно составлять с помощью визуальных образов: вырезанных из журналов или распечатанных картинок, самостоятельно нарисованных изображений или же прописав от руки, а также в компьютерном редакторе. Главное – определиться с желаниями на ближайший месяц или полгода, зафиксировать их каким-либо способом.

Вокруг подобного рода занятий, связанных с визуализацией, сейчас витает множество мифов и многие относятся скептически к данной теме. В любом случае ясно, что без приложенных человеком усилий никакой запуск сигналов в космос ему не поможет. Однако, если отринуть все заявленные мистические особенности, можно увидеть приятное занятие на досуге, помогающее человеку в целеполагании и просто радующее глаз.