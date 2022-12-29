29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
29.12.2022
Челябинская область находится во власти антициклона
29.12.2022
Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем
29.12.2022
После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи
29.12.2022
Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
30.11.2022
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
28.11.2022
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
25.11.2022
На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022