В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района

Автобус №130 из поселка Солнечный Сосновского района (Челябинская область) до аэропорта южноуральской столицы с первого января изменит маршрут движения.

С начала нового года общественный транспорт будет заезжать еще и в Нагорный и Сагаусты – это также населенные пункты Сосновского района. Других изменений в работе маршрута нет.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобус будет ходить каждые 22-33 минуты.

Первый рейс из Солнечного - в 5:45, из аэропорта - в 6:18 (ежедневно). Последний рейс из Солнечного - в 20:25, из аэропорта - в 21:05 (ежедневно).