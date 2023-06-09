09.06.2023
Более 30 предприятий презентовали свои новинки на форуме в Челябинске
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
09.06.2023
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
10.10.2022
В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023