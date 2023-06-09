В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые

В новом сквере Челябинска на пересечении улиц Труда и Володарского, созданного для жителей с ограниченными возможностями здоровья, появились древние ископаемые.

Тайны эпохи динозавров хранит песочница первого инклюзивного городского сквера. Фотографиями с места событий в своем телеграм-канале поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, отметивший, что «теперь ребятишки могут почувствовать себя начинающими археологами, открывая для себя тайны эпохи динозавров».

Авторами окаменелостей, появившихся благодаря финансовой поддержке бизнесмена Валерия Решетникова, являются скульпторы Александр и Светлана Яковлевы.

«Искренне благодарю людей, причастных к созданию этих забавных артефактов», - сказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, проект благоустройства разрабатывался с привлечением экспертов и родителей особенных детей, получил поддержку главы Челябинска Натальи Котовой и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Основные работы по благоустройству уникального общественного пространства были завершены в прошлом году. В 2022-м здесь появились детская и спортивная площадки, зоны для тихих игр и пикника, сенсорный сад. В 2023 году в сквере обустроили видеонаблюдение и установили специализированные комплексы и формы.

Новый сквер, предназначенный для жителей всех возрастов, пользуется у челябинцев большой популярностью.