Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан

Первый инклюзивный сквер Челябинска, созданный на пересечении улиц Труда и Володарского в Центральном районе, стал популярным местом отдыха под открытым небом.

Как отмечают в администрации города, основная идея нового общественного пространства заключалась в его доступности для всех жителей без исключения – независимо от возраста и состояния здоровья.

Проект благоустройства прорабатывался очень тщательно, с привлечением экспертов и родителей особенных детей, получил поддержку мэра Натальи Котовой и главы региона Алексея Текслера.

Основные работы по благоустройству уникального общественного пространства были завершены в прошлом году. В 2022-м здесь появились детская и спортивная площадки, зоны для тихих игр и пикника, сенсорный сад.

Покрытия на дорожках выполнили из разных материалов, которые отличаются тактильно, по цвету и звуку. Кроме того, в сквере высадили большое количество полноразмерных деревьев и сохранили все имеющиеся зеленые насаждения.

В 2023 году здесь обустроили видеонаблюдение и установили специализированные комплексы и формы.

К сожалению, в новом сквере, созданном для челябинцев с ограниченными возможностями здоровья, зафиксирован первый случай (хочется надеяться, что больше ничего подобного не повторится) вандализма – на одной из лавочек оказались сломаны доски. Городские власти призывают челябинцев бережно относиться к объектам благоустройства и уважать чужой труд, а также право жителей на отдых в красивом, уютном месте.

Отметим, работа по благоустройству в инклюзивном сквере продолжается - скоро на радость жителям здесь появится кое-что еще.