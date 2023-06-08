08.06.2023
Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах Челябинска
08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
08.06.2023
Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
07.06.2023
Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей
06.06.2023
На Первом озере Челябинска появится благоустроенная набережная
06.06.2023
Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023