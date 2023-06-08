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Фото: Администрация Челябинска

Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан

Первый инклюзивный сквер Челябинска, созданный на пересечении улиц Труда и Володарского в Центральном районе, стал популярным местом отдыха под открытым небом.

Как отмечают в администрации города, основная идея нового общественного пространства заключалась в его доступности для всех жителей без исключения – независимо от возраста и состояния здоровья.

Проект благоустройства прорабатывался очень тщательно, с привлечением экспертов и родителей особенных детей, получил поддержку мэра Натальи Котовой и главы региона Алексея Текслера.

Основные работы по благоустройству уникального общественного пространства были завершены в прошлом году. В 2022-м здесь появились детская и спортивная площадки, зоны для тихих игр и пикника, сенсорный сад.

Покрытия на дорожках выполнили из разных материалов, которые отличаются тактильно, по цвету и звуку. Кроме того, в сквере высадили большое количество полноразмерных деревьев и сохранили все имеющиеся зеленые насаждения.

В 2023 году здесь обустроили видеонаблюдение и установили специализированные комплексы и формы.

К сожалению, в новом сквере, созданном для челябинцев с ограниченными возможностями здоровья, зафиксирован первый случай (хочется надеяться, что больше ничего подобного не повторится) вандализма – на одной из лавочек оказались сломаны доски. Городские власти призывают челябинцев бережно относиться к объектам благоустройства и уважать чужой труд, а также право жителей на отдых в красивом, уютном месте.

Отметим, работа по благоустройству в инклюзивном сквере продолжается - скоро на радость жителям здесь появится кое-что еще.

 

благоустройство
Инклюзивный сквер
Центральный район
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05.06.2023 21:42

Анонсы событий и мероприятий на 6 июня (18+)

05.06.2023 18:42

Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено

05.06.2023 18:33

НМУ в Челябинске и Коркино продлятся до полудня вторника

05.06.2023 18:10

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы и жара

05.06.2023 17:19

Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина

05.06.2023 16:56

Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий

05.06.2023 16:47

В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов

05.06.2023 16:28

ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области

05.06.2023 16:19

Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня