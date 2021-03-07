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В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе

В Железнодорожном микрорайоне Нязепетровска (Челябинская область) снят режим ЧС, введенный 10 дней назад в связи с аварией на теплотрассе.

Накануне, шестого марта, глава Нязепетровского района Сергей Кравцов подписал постановление о снятии режима ЧС в железнодорожном микрорайоне.

Режим чрезвычайной ситуации, действовавший с 24 февраля на территории железнодорожного микрорайона Нязепетровска, снят в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения, уточнили в мэрии

Во все пострадавшие дома подано тепло. «Продолжаем работы по утеплению теплотрассы, контролируем работоспособность системы отопления, и водоснабжения», - сообщил глава района в своем официальном аккаунте в соцсетях. Продолжаются работы по отогреву водопроводов.

Режим ЧС в Железнодорожном микрорайоне Нязепетровска был введен 24 февраля 2021 года из-за порыва на теплотрассе. Без тепла остались 11 многоквартирных домов, 54 дома частного сектора и блокированной застройки, четыре социальных объекта. Жителям для обогрева были предоставлены дрова и электронагреватели. Был организован подвоз воды.