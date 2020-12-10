Нязепетровский заказник за время существования потерял более 8 тысяч гектаров

Ни для кого не секрет, какова в России ситуация с лесами. Коммерческая продажа леса процветает, лесников посокращали, финансирование урезали, в законодательстве есть лазейки для тех же черных лесорубов и в итоге мы имеем то, что имеем. Ученые не дадут соврать: из-за вырубок лесов участились затопления территорий, участились лесные пожары, санитарные рубки стали заменяться сплошными. О каком здоровье зеленых легких можно говорить в этой ситуации. А тут еще власти порой тянут с оформлением границ ими же определенных ООПТ - особо охраняемых природных территорий, как, например, происходило с границами Нязепетровского заказника в Челябинской области.

В Нязепетровском заказнике на протяжении многих лет проводятся как незаконные, так и «узаконенные» рубки здоровой древесины в коммерческих целях. При этом даже на официальном уровне наряду с вырубкой сокращается площадь памятника природы.

Нязепетровский заказник относится к региональным особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Он является местом обитания животных и птиц, занесенных в Красную книгу.

Придали лесу статус ООПТ еще в 1979 году, но до нынешнего года не утверждали его официальные границы. Известно, что изначально площадь заказника была 23 тысячи гектаров. Почему была? - спросите вы. Да потому что сейчас в 2020 году площадь заказника таинственным образом сократилась до 14660 гектаров.

Расскажем по порядку. При подготовке материала мы наткнулись на сайте Министерства экологии на Положение о Нязепетровском государственном природном биологическом заказнике Челябинской области, утвержденном постановлением правительства Челябинской области. При этом не указан ни номер постановления, ни дата его принятия. Только год – 2020.

Чем для нас оказался интересен этот документ? А тем, что площадь заказника, указанная в нем, составляет 14660 гектаров.

Сначала мы усомнились в подлинности документа, но замминистра экологии Виталий Безруков заверил нас, что этому Положению можно доверять. Мы также спросили у него, почему была «урезана» площадь.

«Ничего не урезали. Это на основании комплексного обследования, которое проводилось там. Обследование проводили специалисты-ученые ОГУ ООПТ Валерия Гашек и Борис Красуцкий (в данный момент – бывшие сотрудники – ред.). На основании этого обследования были разработаны эти границы. Раньше там были рубки. И когда провели комплексное обследование, поняли, что реально можно сохранить. А иначе весь заказник бы там изрубили», - заявил Виталий Безруков.

При этом кандидат биологических наук Валерия Гашек рассказала, что комплексные экологические обследования проводились дважды - в 2007 и 2017 гг.

«По результатам обследования 2017 года было принято решение утвердить площадь заказника в 17 198 га. Однако теперь в появившемся техническом отчете говорится о площади 14 600 га», - сообщает Валерия Гашек.

Куда за три года подевались еще 2,5 тысячи гектаров? Вопрос остается открытым. А если считать с года создания заказника, то простая арифметика скажет: он не досчитывается 8340 гектаров. А как же восстановление леса после рубок? Получается, рубили быстрее, чем сажали.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что в Челябинской области в декабре 2020 год были утверждены новые границы 18-ти особо охраняемых природных территорий регионального значения. Так вот, Нязепетровский заказник в это число вошел, не прошло и 40 лет. Виталий Безруков пообещал, что теперь границы этого памятника природы станут не описательными, а официально утвержденными.

Предполагается, что прекратится использования земельных участков в целях, не соответствующих режиму особой охраны и использования памятников природы. В Положении указано, что запрещается проведение рубок лесных насаждений за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий; при уходе за лесами; при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации линейных объектов.

На практике, конечно, нам уже известно много случаев, когда даже под видом санитарных рубок уничтожаются здоровые деревья. Так было, например, с Шабуровским заказником, о котором агентство рассказывало ранее.

В Челябинской области в некоторых заказниках ведется даже рубка заповедного леса «на продажу». Если раньше запрещались все рубки, кроме санитарных, то теперь запрещается лишь проведение сплошных рубок. Это означает, что все выборочные рубки, дающие в итоге возможность арендаторам рубить практически любые деревья, разрешены. В заказниках есть эксплуатационные леса, предназначенные для заготовки деловой коммерческой древесины. Этот факт противоречит закону об особо охраняемых природных территориях. В соответствии с ним и с Лесным кодексом все леса в ООПТ должны относиться к категории защитных.

Но одновременно без ужесточения наказания, без тщательного мониторинга ситуации не получится справиться и с «черными» лесорубами, которые без всяких разрешений вырубают ценные деревья.

С таким варварским отношением к нашим зеленым легким – с уменьшением их площадей, с некачественным мониторингом ситуации – регион может настигнуть экологическая катастрофа. Промпредприятий становится все больше, выбросы увеличиваются, НМУ в регионе фиксируют все чаще, а территория лесов стремительно уменьшается… Каким воздухом мы будем дышать лет через десять – вопрос риторический.