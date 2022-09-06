В общественном транспорте челябинцы узнают истории появления улиц и площадей

В преддверии Дня рождения Челябинска активисты «Молодежи Справедливой России» и депутаты фракции «СР» в Заксобрании организовали просветительскую акцию: в общественном транспорте звучат аудиоролики, рассказывающие о выдающихся людях и памятных местах города.

286 лет на этой неделе исполняется Челябинску, городу богатой истории и прекрасных трудолюбивых людей. Их имена и события отражены в названиях улиц и скверов. К сожалению, большинство жителей не всегда знают историю родного города и области. К примеру, почему Алое поле и площадь Павших Революционеров называются именно так, кто такие Доватор, Рылеев, Обухов и другие прославленные люди?

Активисты проводят просветительскую акцию в общественном транспорте с помощью оборудования для автоинформирования пассажиров. Таким образом, поездка по родному городу превращается в увлекательную историческую экскурсию. В городских пабликах «ВКонтакте» многие челябинцы уже пишут восторженные отзывы об акции.

«Я считаю, что каждому человеку важно знать историю своей малой Родины. Уверен – многие будут иначе относиться к улице, на которой живут, к скверу, по которому гуляют с детьми», – сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Василий Швецов.

«Отрадно, что челябинцам понравилась наша акция. Считаю, что ее нужно масштабировать, чтобы и в других городах люди узнавали истории родных улиц и площадей», – отметила председатель «Молодежи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Челябинске Мария Белова.

Добавим, инициативу активистов СРЗП поддержала глава города Наталья Котова.