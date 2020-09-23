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В октябре в Челябинске появятся первые почетные ветераны города

Общество
Сегодня, 14:46
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В октябре этого года в Челябинске появятся первые в его истории почетные ветераны города, в числе которых три участника Великой Отечественной войны.

Список кандидатов на присвоение почетного звания утвердили депутаты гордумы на состоявшемся сегодня, 23-го сентября, заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.

Решение об утверждении нового звания «Почетный ветеран Челябинска» (идея принадлежит городскому совету ветеранов) было принято народными избранниками в ноябре прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе челябинской думы, к званию представлено десять человек из всех семи районов южноуральской столицы. Это участники трудового фронта, малолетние узники фашистских лагерей, активные участники ветеранского движения, участники Великой Отечественной войны.

Председатель челябинского городского совета ветеранов Валентин Буравлев поблагодарил депутатов за то, что откликнулись на эту инициативу.

«Для нас это волнительный момент, мы впервые отмечаем таким высоким званием городских ветеранов. Для нас это очень важно», - подчеркнул Валентин Буравлев.

Вручение звания «Почетный ветеран города Челябинска» состоится в челябинской городской думе в ближайшее время. Список первых ветеранов, его удостоенных, депутаты утвердят на 12-м заседании 29-го сентября.

Челябинцам, официально ставшим почетными ветеранами областного центра, будет выдаваться соответствующее свидетельство и нагрудный знак, а также единовременная финансовая выплата в размере двадцати тысяч рублей.

СПРАВКА

Согласно решению гордумы, званием «Почетный ветеран Челябинска» награждаются горожане, принимающие активное участие в работе общественных ветеранских организаций южноуральской столицы, внесшие значительный личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших традиций старшего поколения.

Ежегодно высокое звание будет присваиваться шестого октября (к памятной дате «День героев Танкограда»).

 

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