В Озерске открылся медицинский класс

Во вторник, 13 сентября 2022 года, в лицее № 23 Озерска (Челябинская область) торжественно открылся медицинский класс. Всего в регионе под эгидой Южно-Уральского медуниверситета действует 16 медицинских классов, из них 13 – в Челябинске, остальные – в городах области.

Как сообщает руководитель медиацентра ЮУГМУ Екатерина Минеева, медицинские классы созданы в рамках формирования системы непрерывного образования «Школа-ВУЗ», в них школьники смогут получать углубленные знания для поступления в профильный вуз.

Трехсторонний договор о сотрудничестве подписали и.о. ректора ЮУГМУ, академик РАН Андрей Важенин, начальник Управления образования Озерского городского округа Любовь Горбунова и директор лицея №23 Елена Лукьянова.

«Медицина предоставляет молодежи множество возможностей реализовать себя, соотносясь с личными способностями и интересами, а главное – потолка развития в медицинских профессиях просто не существует! Уверен, что многие ребята, получившие знания в этом классе, через несколько лет вольются в ряды студентов ЮУГМУ, что принесет осязаемую пользу и городу Озерску, и Челябинской области и России в целом», – прокомментировал событие Андрей Важенин.

Академик РАН подчеркнул, что университет будет оказывать новому классу предметную и профессиональную поддержку в проведении научных исследований и совместных профориентационных мероприятий, а также любую необходимую помощь – от консультативной до организационной и методической.