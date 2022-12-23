В Парке Гагарина  открылся музыкальный каток Авторадио

В Парке Гагарина в новогодние праздники челябинцев ждут хорошая музыка и отдых на свежем воздухе.

В прошлые выходные на льду Парка Гагарина было по-настоящему жарко. За пультом - DJ SUSHKO. Танцевальные миксы пришлись по душе и взрослым и детям. А подарки в веселых конкурсах достались полсотне самых активных участников.

Авторадио Челябинск подарило новогодние настроение и море подарков любителям хорошей музыки и отдыха на свежем воздухе. Особые призы достались самым неутомимым танцорам. Партнер вечеринки на льду Сеть АЗС Регион UNO дарил топливные карты.

В Новогодние праздники челябинцев снова ждет горячий лед под крутые танцевальные треки:

• 4 января — Музыкальный новогодний вечер (0+);

• 6–7 января — Большая Рождественская Дискотека (0+);

• 14 января — Старый Новый год под хиты Авторадио (0+).