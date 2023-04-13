В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы

Полицейские Челябинской области обеспечат безопасность южноуральцев во время проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи и Родительского дня.

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков провел совещание по вопросам обеспечения безопасности южноуральцев в период проведения религиозных мероприятий.

«Праздник имеет важное значение для жителей области и требует от личного состава отнестись к выполнению поставленных задач со всей ответственностью. В период с 16 по 25 апреля в регионе запланировано проведение 380 религиозных мероприятий, в которых примут участие свыше 240 тысяч человек. Для обеспечения безопасности в праздничные дни сотрудники полиции перейдут на усиленный режим несения службы, также максимально увеличится количество следственно-оперативных групп и плотность нарядов наружных служб», - сообщили в региональном полицейском главке.

Маршруты мобильных и пеших патрулей будут приближены к местам проведения религиозных мероприятий. Начальник главка подчеркнул, что необходимо заранее провести комплексные обследования всех объектов, а затем обеспечить исчерпывающие меры безопасности, включая организацию досмотра и пропускного режима. К охране общественного порядка помимо сотрудников правоохранительных органов необходимо подключить максимальное количество представителей добровольных народных дружин, казачества, а также частных охранных предприятий.

«Пришедшие на богослужение прихожане должны чувствовать свою защищенность, зная, что поблизости несут службу сотрудники полиции, готовые незамедлительно прийти на помощь. Наша обязанность ‑ создать для жителей и гостей региона комфортные в правовом поле условия для праздника. От своих подчиненных требую незамедлительное реагирование на каждое сообщение, на каждое обращение об оказании помощи», - подчеркнул Михаил Скоков.

Сотрудниками ГИБДД при подъездах к церквям, храмам и местам захоронений будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. Также начальник главка потребовал предусмотреть для приезжающих автомобилистов парковочные места, обеспечить возможность беспрепятственного въезда и выезда. Работа госавтоинспекторов должна быть направлена на создание комфортных условий для автолюбителей.

Главный полицейский Южного Урала отметил, что необходимо обеспечить максимальную безопасность южноуральцев не только в период ночных богослужений, но и в пасхальный день, когда люди идут в церкви и храмы.