14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023