В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение

В Металлургическом районе Челябинска на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров завтра, 15 сентября, в 22 часа закроют движение.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, данная мера вводится в связи с реконструкцией участка теплотрассы.

Движение на перекрестке должно быть возобновлено после шести утра 18 сентября.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.