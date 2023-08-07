07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
07.08.2023
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
Прихожане храма в Демарино ищут благодетеля
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023