В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами

В Пластовском районе (Челябинской области) в нескольких километрах от старинного храма найден родник, вода которого отличается особыми вкусовыми свойствами. Прихожане ищут благодетеля, чтобы он помог оборудовать источник и построить часовенку.

Как рассказали в челябинской епархии, прихожанки храма благоверного князя Александра Невского села Демарино нашли родник в трёх километрах от старинного сельского храма. «Когда-то давно жители села ходили на этот святой источник, но потом о нём забыли. Мы нашли его, пригнали трактор, откопали, взяли воду на пробу. Вода из него отличается от той, что идёт из водопровода особыми вкусовыми свойствами», - рассказала Татьяна Голубцова.

Женщины мечтают о благодетеле, который оборудует природный источник, поднимет его над землей и построит небольшую часовенку.

Прихожане хотят освятить источник в честь святых мучениц Веры, Надежды и Любви. «Ведь в наше время совсем не осталось веры, надежды, а о любви и вообще молчу. Этот святой источник жизненно нам необходим», – подчеркивает Татьяна Голубцова.