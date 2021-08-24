Открытого горения в лесничестве Пластовского района больше нет, тлеет лесная подстилка

В Пластовском районе Челябинской области, где в воскресенье, 22 августа, в полдень разгорелся природный пожар на территории Восточно-Санарского участкового лесничества, открытого горения больше нет.

Как показал проведенный утром вторника, 24 августа, осмотр на месте пожара, в настоящее время происходит тление лесной подстилки внутри горельника на площади 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в ликвидации тления задействованы двадцать работников лесничества с четырьмя единицами техники, а также девять сотрудников седьмого пожарно-спасательного отряда с тремя единицами техники.

В главном управлении лесами Челябинской области сообщили, что в воскресенье пожар был опахан по периметру с помощью тяжелой бульдозерной техники. В 23 часа 55 минут возгорание удалось локализовать на площади 550 гектаров. В течение ночи 23 августа произошел переход огня через минерализованную полосу, с пяти утра понедельника работы по ликвидации огня возобновились.

По словам начальника ГУ лесами региона Сергея Лаврова, тушение осложнялось скалистой местностью, ветром. Кроме того, огонь шел по пожарам прошлых лет – по горельнику.

«При такой сухой погоде – горит, как спичка. Держим ситуации под жестким контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Приняты все меры по наращиванию группировки сил и средств, работаем на ликвидацию», - отмечал вечером понедельника, 23 августа, Сергей Лавров.

Отметим, вчера в связи со сложной обстановкой в Пластовском районе была проведена передислокация сил и средств пожарно-спасательных подразделений Челябинской области, в том числе увеличено количество личного состава и техники. На месте создали штаб пожаротушения и четыре боевых участка.

По информации главного управления МЧС России по Челябинской области, в понедельник в борьбе с огненной стихией были задействованы лучшие силы Троицкого пожарно-спасательного отряда, Уральского учебного спасательного центра (поселок Новогорный), областной противопожарной службы, южноуральских лесничеств, добровольных пожарных команд. Привлекалась дополнительная тяжелая инженерная техника.

В МЧС напоминают, что в целях недопущения роста пожаров на территории Миасского городского округа, Брединского, Аргаяшского, Кунашакского, Верхнеуральского, Октябрьского, Уйского, Кизильского, Красноармейского, Сосновского, Нагайбакского и Чебаркульского районов в настоящее время действует особый противопожарный режим.

«Данная мера накладывает ограничения на использование открытого огня и посещение лесов. Однако некоторые граждане упорно продолжают нарушать установленные требования. С начала пожароопасного периода уже составлено 785 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены физические, должностные и юридические лица», - отмечают в чрезвычайном ведомстве.

В условиях особого противопожарного режима руководителям муниципалитетов рекомендовано активно, своевременно и в полном объёме применять комплексные меры профилактики пожаров в природной среде и усилить административное воздействие на нарушителей пожарного законодательства.

Кроме того, сотрудники МЧС России просят всех южноуральцев не быть равнодушными к этой проблеме.

«Если вы видите, что на ваших глазах кто-то допускает использование открытого огня, незамедлительно звоните на телефон (351) 239-99-99 или в ближайшую пожарно-спасательную часть, а также обязательно напомните нерадивому гражданину о недопустимости подобных действий», - призывают южноуральцев к бдительности огнеборцы.