В понедельник началась четвертая неделя Великого поста

В понедельник, 24 марта, началась четвертая неделя Великого поста. Церковь посвящает ее памяти преподобного Иоанна Лествичкина, который являлся подвижником, всю свою жизнь, проведя в монашеских подвигах.

Прозвание Лествичник, он получил от названия книги – «Лествица райская». Это классическое руководство в духовной жизни. В «Лествице» духовный путь христианина представлен как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни (отсюда название: эти ступени образуют лествицу, как раньше называли на Руси лестницу). Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает, по преподобному Иоанну, любовь как царица христианских добродетелей. Последнее, тридцатое, слово Лествицы преподобный Иоанн посвятил христианской любви.

Среда четвертой седмицы считается половиной Великого поста. Святой Крест, вынесенный в Крестопоклонное воскресенье для обряда поклонения, остается в течение всей недели до пятницы, после чего уносится обратно в алтарь перед Литургией. Благодаря обряду поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню в народе четвертая седмица Великого поста называлась Крестовой или Средокрестной.

Суббота четвертой недели Великого поста (так же как на второй и третьей неделе) установлены для поминовения усопших. Это великопостные родительские субботы.

Питание в Великий пост на четвертой неделе немного ужесточается. Для монахов и священников с понедельника по пятницу четвертой седмицы действует сухоядение. Для мирян существует небольшое послабление: разрешается употреблять горячую пищу, в виде исключения для тех, кто постится по щадящему режиму питания в пост, разрешается добавлять в пищу растительное масло. Строго запрещены мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия.

Пост в 2020 году начался второго марта и завершится в день Пасхи Христовой – 19 апреля.