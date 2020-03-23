ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В понедельник началась четвертая неделя Великого поста

Общество
Сегодня, 22:27

В понедельник, 24 марта, началась четвертая неделя Великого поста. Церковь посвящает ее памяти преподобного Иоанна Лествичкина, который являлся подвижником, всю свою жизнь, проведя в монашеских подвигах.

Прозвание Лествичник, он получил от названия книги – «Лествица райская». Это классическое руководство в духовной жизни. В «Лествице» духовный путь христианина представлен как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни (отсюда название: эти ступени образуют лествицу, как раньше называли на Руси лестницу). Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает, по преподобному Иоанну, любовь как царица христианских добродетелей. Последнее, тридцатое, слово Лествицы преподобный Иоанн посвятил христианской любви.

Среда четвертой седмицы считается половиной Великого поста. Святой Крест, вынесенный в Крестопоклонное воскресенье для обряда поклонения, остается в течение всей недели до пятницы, после чего уносится обратно в алтарь перед Литургией. Благодаря обряду поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню в народе четвертая седмица Великого поста называлась Крестовой или Средокрестной.

Суббота четвертой недели Великого поста (так же как на второй и третьей неделе) установлены для поминовения усопших. Это великопостные родительские субботы.

Питание в Великий пост на четвертой неделе немного ужесточается. Для монахов и священников с понедельника по пятницу четвертой седмицы действует сухоядение. Для мирян существует небольшое послабление: разрешается употреблять горячую пищу, в виде исключения для тех, кто постится по щадящему режиму питания в пост, разрешается добавлять в пищу растительное масло. Строго запрещены мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия.

Пост в 2020 году начался второго марта и завершится в день Пасхи Христовой – 19 апреля.

Отправить новость
Сегодня, 16:40
Прокуратура официально подтвердила карантин из-за коронавируса
Сегодня, 15:31
В Челябинске четвертый случай коронавируса
Сегодня, 15:24
Чиновники Октябрьского района согласились привести в порядок заброшенный памятник героям войны
Сегодня, 15:20
Челябинская область дополнительно закупит аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 14:59
Челябинск начали обрабатывать от клещей
Сегодня, 14:51
В Челябинске растет число заболевших гриппом и пневмонией
Сегодня, 14:44
В Челябинске у сотрудницы прокуратуры подозревают коронавирус
Сегодня, 14:11
В Челябинской области не спешат помогать самоизолированным
Сегодня, 14:00
Котова: Дети во время свободного режима посещения школ не должны болтаться по улицам
Сегодня, 13:12
В Челябинске закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная»
Происшествия
Сегодня, 16:21
Челябинцу, заразившему коллегу коронавирусом, грозит уголовная ответственность
Общество
Сегодня, 17:40
На заметку чиновникам
Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы
Новости
Сегодня, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Сегодня, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Сегодня, 17:29
Спорт
В спортивных школах Челябинска отменили тренировки
Сегодня, 17:17
Федерация
В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус
Сегодня, 17:15
Экономика
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Сегодня, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Сегодня, 16:57
Общество
Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции
Сегодня, 15:24
Общество
Чиновники Октябрьского района согласились привести в порядок заброшенный памятник героям войны
Сегодня, 14:59
Общество
Челябинск начали обрабатывать от клещей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика