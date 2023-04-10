В понедельник у православных началась Страстная седмица

В понедельник, 10 апреля, у православных начинается Страстная седмица - последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершится 16 апреля с наступлением Пасхи.

Каждый день Страстной седмицы имеет свое значение.

В Великий понедельник вспоминается патриарх Иосиф, которого продали браться, и повествование о бесплодной смоковнице. В страстной понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

В Великий вторник вспоминают притчи Спасителя в Иерусалимском Храме, о Его втором пришествии, обличие Иисусом фарисеев, а также о Страшном суде и кончине мира. В этот день разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

В Великую среду Иуда предал Иисуса за 30 серебряников. В память об этом православные постятся каждую среду. В среду можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Как сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора, в Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду в 8 часов 30 минут в соборе будет совершаться Литургия Преждеосвященных Даров. Вечером в среду, 12 апреля, после вечернего богослужения – Соборование, которое ориентировочно начнется в 18 часов 30 минут.

В Великий четверг православные вспоминают об Установление Таинства Причастия. В четверг, не дожидаясь Пасхи, нужно прийти в храм, исповедоваться и причаститься. В этот день хозяйки готовят жилище к светлому празднику — пекут куличи, делают генеральную уборку и подобное. Этот день также называют «чистым четвергом». Это особый день, в который разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

В Великий Четверг (Воспоминание Тайной Вечери) в соборе совершат две Литургии святителя Василия Великого: ранняя – в шесть часов, поздняя – в восемь часов.

Великая пятница - день строгого поста. В страстную пятницу вспоминают гибель Христа во имя всего человечества.

Страстная пятница является днем воздержания - кушать нельзя в знак скорби о Христе, взошедшем на Крест. В этот день нельзя печь куличи, варить яйца и развлекаться.В Великую Пятницу (Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа) Литургии не положено. Утром в восемь часов 30 минут - Царские часы. В 15 часов - Великая вечерня с чином выноса Плащаницы Господа, которая в 17 часов переходит в Великую утреню субботы с чином погребения Плащаницы Господа.

Великая суббота - это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе. В восемь часов - Литургия свт. Василия Великого. С 12 до 20 часов - освящение Пасхальных приношений (куличи, яйца и прочая снедь). В 23 часа 30 минут - Полунощница. В полночь состоится торжественная ночная служба - Божественная Литургия.

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла. А уже в воскресенье, 16 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи. В девять часов утра в кафедральном соборе - Поздняя Божественная Литургия.