12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
В понедельник в Челябинск вновь прибудет чудотворная святыня
16.06.2022
В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского
08.06.2022
Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022