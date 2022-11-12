В понедельник в Челябинск вновь прибудет чудотворная святыня

В понедельник, 16 ноября, в Челябинск прибудет ковчег с частицей святых мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

«Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского – в Челябинске», - сообщили в Челябинской епархии. - По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в понедельник, 14 ноября, с 15 до 16 часов в храме Смоленской иконы Божией Матери будет отслужен молебен с акафистом. Храм расположен у железнодорожного вокзала (улица Железнодорожная, 3А).

Напомним, летом 2022 года Русская Православная Церковь отмечала 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В честь юбилея по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь организовала принесение ковчега со святыми мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. Мощи Преподобного Сергия были обретены 5/18 июля 1422 года при Преподобном игумене Никоне Радонежском.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыней посетил все федеральные округа нашей страны. В Челябинск святыня прибыла 15 июня и находилась в областном центре в течение двух дней. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий привёз ковчег на стройплощадку главного храма Южного Урала - Христорождественского кафедрального собора.

Накануне, 11 ноября, в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского ковчег с частицей мощей святого прибыл в Курган. Святыня пробудет в регионе три дня, сообщает Курганская епархия.

Первоначально Кургана в графике поездок мощей по России не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область.

Преподобный Сергий Радонежский жил в XIV веке. Он был подлинным подвижником благочестия, основал ряд монастырей, был близок к московскому княжескому дому. Скончался святой в 1392 году и был похоронен в основанном им монастыре, а в 1422 году его мощи были обретены монахами при строительстве нового Троицкого храма.