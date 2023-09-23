В понедельник в школах Челябинской области стартуют парламентские уроки

В понедельник, 25 сентября, в школах Челябинской области начнут проводить парламентские уроки с участием депутатов Законодательного собрания региона.

Напомним, с нового учебного года каждый понедельник во всех школах страны первым уроком проходят занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Цикл внеурочных занятий направлен на формирование у подрастающего поколения базовых национальных ценностей.

Тематика проведения «Разговоров о важном» на текущий учебный год определена министерством просвещения РФ.

«25 сентября мы даем старт парламентским урокам с участием депутатов Законодательного Собрания», - рассказал председатель регионального парламента Олег Гербер. В этот раз внеурочное занятие будет посвящено 30-летию Центральной избирательной комиссии.

«Депутаты пообщаются со старшеклассниками, расскажут о значении выборов, поделятся личным опытом проведения выборных кампаний. Встречи пройдут в живом формате, мы с удовольствием ответим на вопросы ребят», – отметил Олег Гербер.

По словам спикера, в этом году выбрано много тем для участия депутатов областного парламента в «Разговорах о важном». «Одно из занятий будет посвящено налоговой грамотности. Здесь коллеги-депутаты расскажут о том, как принимается областной бюджет, его структуре и функциях. На занятии ко Дню матери – о мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в нашем регионе», - привел примеры председатель Заксобрания и призвал всех коллег к участию в этом интересном и важном проекте.

«Уверен, что у проекта «Разговоры о важном» должно быть больше социальных партнеров. В этом смысле депутаты Законодательного Собрания области первыми подают пример сотрудничества со школами и выступают в роли наставников молодежи», – подчеркнул председатель Совета регионального отделения Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания Вячеслав Кузнецов.

В понедельник, 25 сентября, «Разговоры о важном» в школе № 116 проведет председатель Законодательного Собрания Олег Гербер, в гимназии № 26 – вице-спикер Павел Киселев, в гимназии № 96 – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, в школе № 112 – председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. В Златоусте к проекту присоединится депутат областного парламента Татьяна Кузнецова, которая встретится с ребятами школы № 90.