23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
22.09.2023
Россияне стали гораздо чаще играть в мобильные игры
В понедельник в школах Челябинской области стартуют парламентские уроки
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
08.09.2023
Председатель Законодательного Собрания Олег Гербер дал старт военно-патриотическим играм в Златоусте
29.08.2023
В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году
24.08.2023
В Челябинской области повысили размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023