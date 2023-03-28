В поселке Ук открыли обновленный сельский клуб

В поселке Ук (Ашинскмй район, Челябинская область) состоялось официальное открытие обновленного клуба. Здание было построено еще до войны, в 1939 году и на протяжении всего времени работы клуб был самым настоящим центром притяжения для жителей посёлка.

На сегодняшний день в клубе занимаются более 100 человек, половина из которых – дети. В сельском клубе базируются вокальные ансамбли, театральное и танцевальное объединение, клуб по интересам. В прошлом году работниками клуба было проведено 158 мероприятий, которые посетило почти три тысячи человек.

Как рассказали в министерстве культуры Челябинской области, ремонт клуба стал возможен благодаря партийному проекту «Культура малой родины». Субсидии поступили сразу же из трех уровней бюджета: федерального, областного и районного, общая сумма составила более 5 миллионов рублей. На эти средства помимо ремонта здания клуба, систем отопления, монтажа и пуско-наладки пожарной сигнализации было приобретено звуковое и световое оборудование, а также одежда сцены, зрительные кресла, мебель и оргтехника.