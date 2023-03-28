В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников

На Южно-Уральской железной дороге подведены итоги профилактической акции «Безопасный транспорт» по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. В профилактических мероприятиях приняли участие почти шесть тысяч школьников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в целях предупреждения транспортных происшествий с детьми железнодорожники посетили 186 учебных заведений, где провели беседы о правилах поведения на пассажирских платформах и пересечения пути, а также показали видеоролики о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, были проведены конкурсы детского творчества, экскурсии на железнодорожные объекты, распространено более 2,5 тысячи буклетов и памяток о мерах безопасности, в том числе среди родителей школьников.

Совместно с транспортной полицией проведен 171 рейд по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, за хождение в неустановленных местах задержано 205 нарушителей, из них четверо несовершеннолетних.

Кроме того, 15-16 марта на станциях Курган, Кособродск и Далматово (Курганская область) работал «Поезд знаний». Его посетили более 160 школьников. В оборудованном вагоне для учащихся провели уроки безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Также, дети побывали на экскурсии по станции, где узнали о ее работе и повторили правила поведения вблизи железнодорожных объектов.

Напоминаем, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких – держать на руках. Нельзя ходить по путям, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. Опасно находиться переходить через железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».