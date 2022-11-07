В пятницу в Челябинской области стартует горнолыжный сезон

В пятницу, 11 ноября, ГКЛ «Солнечная долина» в Миассе первым в Челябинской области открывает горнолыжный сезон. В следующий понедельник, 14 ноября, начинает работу учебный комплекс центра активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе. Еще через неделю откроют трассы для катания комплексы «Егоза» (Кыштым) и «Райдер» (Миасс), сообщает региональный Центр проектного развития территорий и туризма.

Представители горнолыжных центров рассказали, что на горнолыжных курортах Челябинской области несколько лет подряд наблюдается стабильный рост туристического потока. По словам замдиректора по маркетингу ГЛК «Егоза» Елены Санниковой, число посетителей их комплекса растет примерно на 30-40% ежегодно, а за прошлый сезон здесь побывали более 40 тысяч южноуральцев и гостей региона. Похожую динамику фиксируют и другие представители отрасли.

Горнолыжные комплексы планируют в этом году сохранить цены на свои услуги на уровне прошлого года. Прежней останется и стоимость билетов на мультимодальный маршрут «Снегирь», который начнет курсировать с железнодорожного вокзала Челябинска с третьего декабря.

Горнолыжные центры подготовили новинки для своих гостей. В конце осени на «Солнечной долине» запустят новый подъемник и две трассы на северо-западном склоне. Будет введен единый ски-пасс для «Солнечной долины» (Миасс) и «Завьялихи» (Трехгорный). Общая протяженность трасс двух ГЛЦ составит 25 километров. Между локациями запустят туристический шаттл.

На отметил директор курорта «Солнечная долина» Артем Рейтер, на «Завьялихе» восстановили бугельный подъемник, учебный склон, оборудовали новые санузлы, модернизировали зону освещения, обустроили мангальную зону и зону для тюбингов. В ближайшие годы планируют создание современного номерного фонда.

На территории ЦАО «Евразия» (Куса) в этом году откроют новую трассу с вечерним освещением. Гости центра смогут разместиться в гостинице в Кусе. Между отелем и

горнолыжным комплексом будет курсировать бесплатный шаттл. А 10 декабря на территории «Евразии» после длительного перерыва вновь проведут фестиваль «Уральские валенки».

ГЛЦ «Райдер» подготовил дополнительную трассу протяженностью 420 метров. Кроме того, здесь обновили систему освещения. «Райдер», как и прежде, планирует сделать акцент на безопасное детское катание и работу горнолыжных спортивных секций.

На ГЛК «Егоза» модернизировали систему оснежения, расширили зону учебного катания и улучшили благоустройство трасс. Кроме того, в прокате появится новое оборудование для детей. Изюминка курорта – тариф «Все включено» для начинающих.