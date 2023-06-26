В расцвете лет: в Челябинской области назвали самую многочисленную возрастную категорию

В Челябинской области самая многочисленная возрастная категория, по данным на начало этого года, - 35-39 лет.

На первое января 2023-го, в регионе проживало 295 269 человек такого возраста: 146 159 мужчин и 149 110 – женщин.

На втором месте по численности – возрастная категория «30-34 года»: 262 961 человек, в том числе 131 676 мужчин и 131 285 женщин.

По данным Челябинскстата, тройку возрастных категорий-лидеров замыкает категория «40-44 года». На начало года на Южном Урале проживало 256 594 жителя этого возраста: 122 484 мужчины и 134 110 женщин.

Общая численность населения Челябинской области на первое января текущего года составляла 3 407 145 человек. За год естественная убыль населения составила 14 411 человек: годом ранее, по данным на первое января 2022-го, население региона составляло 3 421 555 человек.