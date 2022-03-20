В России проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля 2022 года увеличат социальные пенсии. Размер индексации составит 8,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ со ссылкой на постановление правительства. На эти цели направят направлено 33,7 млрд рублей.

В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа для получения страховой пенсии.

Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Ранее повысить социальные пенсии планировали на 7,7%, уровень индексации пересмотрели после увеличения минимального размера оплаты труда и страховых пенсий на 8,6%.