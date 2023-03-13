13.03.2023
Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
13.03.2023
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
13.03.2023
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
13.03.2023
Павел Шиляев: Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала работников
12.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта (18+)
12.03.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 6.03.2023 по 12.03.2023)
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
19.07.2022
Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России
18.10.2021
В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера
02.08.2021
В Саду Победы наградили победителей городского фотоконкурса «Мы – челябинцы»
12.06.2021
В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023