В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак

В челябинском парке «Сад Победы» (Тракторозаводский район) в этом году обустроят площадку для выгула собак и отремонтируют сцену.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 13 марта, рассказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Готовимся к началу ремонтных работ. Аукционы состоялись. Завтра – срок заключения контракта», - отметил чиновник.