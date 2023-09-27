27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
26.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)
26.09.2023
В Магнитогорске увеличили расходы бюджета
26.09.2023
Магнитогорские депутаты включили зелёный свет
26.09.2023
В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
30.03.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак
13.03.2023
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
02.10.2021
Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023