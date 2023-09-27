В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих

В челябинском Саду Победы подходит к концу обустройство площадки для выгула собак – ее построили здесь благодаря программе «Инициативное бюджетирование», по которой также отремонтировали сцену.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, общая площадь закрытой территории для четвероногих составляет почти 700 метров.



Здесь уже установили множество элементов для дрессировки питомцев: барьеры, горку, искусственное препятствие, кольцо и дорожку пеньков.

По всему периметру разместили скамейки и урны, в том числе специальные - для биоотходов.

На площадке появится песочное основание, а в местах подхода уложат тротуарную плитку. Все работы планируется завершить до конца октября.

Интересно, что местные жители, приняв участие в открытом голосовании, сами выбрали название площадки: «Четыре лапы».

Что касается ремонта сцены: покрашены стены, ее нижние элементы, цоколь, заменено покрытие. Кроме того, закуплено новое оборудование. Это светодиодный экран, светильники, двухполосная акустическая система, профессиональные микрофоны.