В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак

Отличные новости для челябинцев и их четвероногих друзей: на территории парка «Сад Победы» в Тракторозаводском районе появилась площадка со специальными малыми архитектурными формами для игр и дрессировки собак.

Для питомцев предусмотрено большое количество тренировочных сооружений: искусственные препятствия, горка, лестница, кольца.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, площадка, расположенная рядом с Аллеей ветеранов, занимает территорию в 740 квадратных метров.

Работы выполнены в рамках программы «Инициативное бюджетирование».