13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
13.09.2022
В Челябинске в День города прошёл фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME
13.09.2022
В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом
12.09.2022
В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»
12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022