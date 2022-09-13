В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом

В Саткинском районе (Челябинская область) усиливают противоэпидемические меры, в том числе вводят масочный режим в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по профилактике гриппа и ОРВИ.

В городе, по данным Роспотребнадзора, за четыре дня, начиная с пятого сентября, заболеваемость коронавирусом возросла на 30% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – лабораторно выявлено 43 случая заболевания у жителей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша.

Районной больнице Сатки предстоит усилить меры по своевременному выявлению заболевших и их изоляции, обеспечить проведение необходимого количества лабораторных исследований, обеспечить соблюдение масочного режима и режима дезинфекции, а также усилить разъяснительную работу с населением, особое внимание уделить работе с лицами из групп риска - старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.

Руководителям организаций и учреждений Саткинского района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещения, а также контроль соблюдения режима дезинфекции в местах массового пребывания.

В учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов также должен быть обеспечен масочный режим.