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13.09.2022

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13.09.2022 09:25

В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом

В Саткинском районе (Челябинская область) усиливают противоэпидемические меры, в том числе вводят масочный режим в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В городе, по данным Роспотребнадзора, за четыре дня, начиная с пятого сентября, заболеваемость  коронавирусом возросла на 30% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – лабораторно выявлено 43 случая заболевания у жителей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. 

Районной больнице Сатки предстоит усилить меры по своевременному выявлению заболевших и их изоляции, обеспечить проведение необходимого количества лабораторных исследований, обеспечить соблюдение масочного режима и режима дезинфекции, а также усилить разъяснительную работу с населением, особое внимание уделить работе с лицами из групп риска - старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.

 Руководителям организаций и учреждений Саткинского района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещения, а также контроль соблюдения режима дезинфекции в местах массового пребывания.

 В учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов также должен быть обеспечен масочный режим.

коронавирус
Масочный режим
Противоэпидемические меры
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Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока

09.09.2022 10:03

Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты

09.09.2022 09:55

В Челябинске закрыто движение на Солнечной

09.09.2022 09:19

Челябинский театр драмы  начинает сезон с «Женитьбы»

08.09.2022 21:54

По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело

08.09.2022 21:42

Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла

08.09.2022 21:21

Владимир Путин дал команду на запуск движения по четырехполосной трассе «Челябинск-Екатеринбург»