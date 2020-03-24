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В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:51

В магазинах сетевой торговли Челябинской области полки с социально-значимыми продуктами не опустели и цены сильно не скачут.

Об этом заявили в областном управлении федеральной службы России после проведенных проверок в магазинах.

Сотрудники УФАС, начиная с 22 марта, ежедневно мониторят цены в сетевых магазинах, в том числе и в выходные дни.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, антимонопольной службой в настоящее время не выявлено фактов отсутствия товара на полках или необоснованного роста цен на социально значимую продукцию.

«В случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства (например, сговора нескольких торговых сетей по повышению цен) будут немедленно приняты меры антимонопольного реагирования», - заверили в УФАС.

 Также Челябинское УФАС России будет в ежедневном режиме публиковать результаты мониторинга цен на сайте управления.

Согласно данным мониторинга, южноуральцы могут приобрести килограмм гречки за 62 рубля 38 копеек. Есть предложения и по 126 рублей 98 копеек за кило. Цена килограмма риса колеблется от 37 рублей 20 копеек до 133 рублей 32 копеек. Ценовой разброс по макаронным изделиям еще больше – от 32 рублей 98 копеек до 311 рублей 98 копеек.

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