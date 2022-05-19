В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

В школах Челябинской области начались праздничные линейки, посвященные завершению учебного года у выпускников. По традиции девочки приходят на «Последние звонки» в школьных формах советских времен (платье темного цвета с белым воротничком и манжетами и белый кружевной фартук), мальчики – в строгих костюмах и белых рубашках.

Накануне, 18 мая, последний звонок прозвучал для 34 выпускников 11 классов Еткульской школы. Выпускники, родители, учителя собрались на центральной площади села. Ребята подготовили настоящее театрализованное представление, в котором прозвучали напутствиям уходящих и обещания остающихся, стихи и песни, сообщает районная администрация.

В пятницу, 20 мая, церемонии последнего состоятся в остальных школах района. «В этом году в Еткульском районе выпускается 73 одиннадцатиклассника и 328 девятиклассников», - уточнили в мэрии.

Парад выпускников для одиннадцатиклассников Магнитогорска состоится 20 мая в 13 часов на набережной у монумента «Тыл-фронту». В этом году он пройдет в 16-ый раз.

«В празднике примут участие одиннадцатиклассники магнитогорских школ и педагоги. По традиции напутствие для ребят подготовят первые лица города», - уточнили в городской администрации.

В школах Челябинского городского округа «Последние звонки» пройдут 25 мая. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов.

Напомним, «Последний звонок» массово стали отмечать в 70-е годы прошлого столетия, но эта традиция имеет намного более ранний год рождения.

Традиционно «Последние звонки» для выпускников проводятся 25 мая. В 2020 году впервые они прошли в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году ситуация праздники «Последнего звонка» в Челябинске состоялись чуть раньше – 21 и 22 мая.

В 2022 году минпросвещения РФ рекомендовало всем школам страны провести «Последние звонки» в очном режиме. А 25 июня в ведомстве советуют организовать выпускные вечера и также очно. В Челябинской области разрешено проведение «Последних звонков» и Выпускных вечеров в очном формате на открытом воздухе.

Фото: пресс-службы администраций Магнитогорска и Еткуля