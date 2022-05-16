16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
16.05.2022
По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
16.05.2022
Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах
16.05.2022
Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских
26.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
25.04.2022
В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат
25.04.2022
Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022