Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах

«Последние звонки» и Выпускные вечера в школах Российской Федерации рекомендовано провести в очном режиме.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что все школы страны работают сейчас в штатном режиме и министерство рекомендует проведения этих значимых мероприятий в очном формате.

Выпускные вечера министр рекомендовал провести по традиции 25 июня.

«Последние звонки и выпускные вечера – это традиция, без которой немыслимо завершение учебного года. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки и, как мы рекомендуем, 25 июня – выпускные вечера», - цитируют Сергея Кравцова в телеграм-канале Минпросвещения.

Министерство просвещения, как отметил Сергей Кравцов, рекомендует проводить очно.