Вузам Челябинской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана

Высшим и средним профессиональным учебным заведениям Челябинской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана.

Соответствующие решения приняты сегодня, 15 марта, на заседании областного оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

«Рекомендовано перевести на дистанционное обучение казахских студентов по вузам. Сегодня у нас их учится достаточно много, а Казахстан вводит режим ЧС с ноля часов завтрашнего дня», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, в Казахстане с восьми часов 16 марта до семи часов 15 апреля вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Как уточнил министр образования и науки области Александр Кузнецов, на сегодня в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области обучается несколько тысяч студентов из Казахстана.

Казахские студенты вузов Южного Урала, которые сейчас находятся в Казахстане, будут переведены на дистанционное обучение. Тем, кто уже приехал в Челябинск, будет рекомендовано пока не уезжать домой.

Напомним, сегодня областной оперативный штаб принял решение пока не прерывать учебный процесс в школах области, но учебным заведения подготовиться к возможному введению дистанционного обучения.