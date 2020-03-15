Работодателям Челябинской области рекомендовано перейти на дезрежим

Работодателям Челябинской области рекомендовано ввести дезинфекционный режим на предприятиях и в организациях и не допускать к работе граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

«По итогам состоявшегося 15 марта областного оперативного штаба всем работодателям бюджетных и коммерческих организаций будут направлены рекомендации по переходу на дезрежим с понедельника, 16 марта», - рассказала агентству Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт. То есть работодатель должен будут обеспечить дезинфекцию помещений и возможность для сотрудников периодически обрабатывать руки дезинфицирующими растворами.

В правительстве Челябинской области уже эти меры приняты.

Перед турникетом у поста охраны разместили аппарат для дезинфекции рук.

Аппараты с дезинфицирующими средствами установлены и в туалетных комнатах.

В кабинетах на столах появились кожные антисептики.

В минздраве рассказали, что антибактериальные салфетки и кожные антисептики - самые популярные из средств для дезинфекции. «Они быстро и эффективно обеззараживают кожу, испаряются и не оставляют следов», - пояснили преимущества в министерстве.

В Челябинске, по рекомендации Роспотребнадзора, аппараты с дезинфицирующей жидкостью устанавливаются также в учреждениях общепита и в общественных местах.

Кроме того, работодателям рекомендовано контролировать выполнение режима самоизоляции работниками, вернувшимися из эпиднеблагополучных стран, и не допускать их к работе в течение двух недель.

В учреждениях социальной защиты и медучреждениях продолжаются карантинные мероприятия.

«Во все органы социальной защиты населения отправлены рекомендации соблюдать меры безопасности при приеме граждан, с одной стороны, и с другой стороны, максимально минимизировать приходы пожилых людей, заменив их выходами на дом либо дистанционными формами работы для того, чтобы их обезопасить от посещения мест с большим скоплением людей», - рассказала Ирина Гехт.