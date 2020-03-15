В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения

С понедельник, 16 марта, в Казахстане вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Соответствующий Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как говорится в документе, размещенном на сайте МИД страны, чрезвычайное положение на всей территории Республики вводится на период с восьми часов 16 марта 2020 года до семи часов 15 апреля 2020 года.

На этот период ограничат работу крупных объектов торговли, приостановят деятельность ТРЦ, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Президент поручил провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Будут установлены ограничения на въезд и выезд всех видов транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и других государств, а также членов делегаций международных организаций по приглашению МИДа.

Фото пресс-службы президента Казахстана