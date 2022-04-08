В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных

Следственный изолятор №1 Челябинска на один день превратился в киноплощадку, где сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных.

Идея снять фильм родилась на кафедре режиссуры, кино и телевидения Челябинского института культуры. Режиссером и главным продюсером картины выступила преподаватель вуза Светлана Попова. Именно она обратилась к руководству регионального ГУФСИН с просьбой о содействии в проведении съемок одного из эпизодов фильма на территории режимного учреждения. Ее идею в ведомстве поддержали.

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, тюремный замок в несколько этажей на берегу реки Миасс в столице Южного Урала возвели в далеком 1908-м году, но его фасад по сей день сохранил свой первоначальный исторический вид – красные кирпичные стены, колокол и крест под коньком крыши.

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В начале прошлого века здесь содержались политзаключенные - как и один из героев документального фильма «Братья Елькины», который рассказывает о жизни первых революционеров Южного Урала.

Началась колоссальная подготовка, а затем тяжелая работа. Эпизоды фильма снимали на одном из лестничных маршей и в камере. Чтобы отснять одну минуту видеоряда, потребовался целый день.

Как признается исполнитель одной из главных ролей актер Роман Корзун, работать было очень интересно и легко, передать внутреннее состояние героя помогали даже стены.

Работа над фильмом началась в 2020-м году. Он основан на реальных событиях. Действие происходит в дореволюционном Челябинске. В съемках участвуют около ста человек: студенты и преподаватели института культуры и колледжа культуры, историки, искусствоведы.

Премьера ленты запланирована на осень 2022-го года. Посмотреть ее на киноплощадках города смогут все желающие - совершенно бесплатно.