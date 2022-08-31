В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком

В сквере «Молодежный» в Тракторозаводском районе Челябинска, на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, продолжается благоустройство. Городские власти обещают, что скоро общественное пространство станет еще уютнее.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, освещение в сквере уже смонтировано. Старую детскую площадку заменит современная игровая зона с мягким мытым песком, где установят качели и батуты.

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Также в «Молодежном» обустроят спортплощадку с безопасным ударопоглощающим резиновым покрытием.

«Появятся в сквере и сеть тротуаров, и подходы к площадке. По всей его территории установят скамейки для отдыха и урны вдоль пешеходных тротуаров», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Все работы по благоустройству «Молодежного» будут завершены до 15-го октября этого года.