31.08.2022
Очередной южноуралец пострадал от вымогателей, заказав «жрицу любви» через социальную сеть
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
31.08.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
31.08.2022
В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
30.07.2021
Благоустройство сквера в челябинском поселке вышло на финишную прямую
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022